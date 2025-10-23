Se casa Matías Alé: el mensaje en redes a su pareja Martina Vignolo el día de su boda

El actor selló su historia de amor con Martina Vignolo en Mar del Plata y compartió una emotiva dedicatoria antes de dar el “sí, quiero”.

Después de años alejados de los flashes y los titulares escandalosos, Matías Alé volvió a ocupar el centro de la escena, pero esta vez por amor . El actor, que supo ser una figura infaltable en los programas de espectáculos de los 2000, se casó por civil con Martina Vignolo , una joven marplatense de 24 años con quien lleva más de un año de relación.

El enlace tuvo lugar este jueves 23 de octubre en Mar del Plata , ciudad donde Alé decidió instalarse desde hace un tiempo para encarar una vida más tranquila, lejos de Buenos Aires y de la intensidad mediática que alguna vez lo rodeó. En medio de la emoción, compartió en sus redes un mensaje cargado de ternura hacia su flamante esposa.

Horas antes de la ceremonia, el actor publicó en Instagram una historia junto a su pareja, ambos abrazados frente al mar. “Qué hermoso camino venimos haciendo, te amo infinito” , escribió, acompañando la imagen con el tema “Bailando bachata”, de Chayanne, un guiño romántico que generó cientos de reacciones entre sus seguidores.

En su publicación, Alé se mostró más enamorado que nunca y dejó una frase que muchos interpretaron como una declaración de principios: “Cuando dos almas están destinadas a vibrar juntas, solo queda disfrutar lo que va sucediendo sin forzar nada” . Con ese tono entre místico y apasionado que lo caracteriza, el actor cerró su mensaje con un contundente “¡Seguimos juntos a la par!” , dejando en claro que el vínculo atraviesa su mejor momento.

La pareja se conoció hace poco más de un año, cuando Alé participaba en eventos artísticos de la costa. Desde entonces, Martina se convirtió en una presencia constante en su vida pública , acompañándolo en entrevistas y apariciones. La propuesta de casamiento también tuvo su toque mediático: llegó en pleno Martín Fierro Federal 2024 , donde él se animó a pedirle matrimonio en vivo.

En septiembre pasado, los futuros esposos celebraron su compromiso en el Buenos Aires Fashion Bloom, un evento de moda y gastronomía en el que ambos brillaron con looks coordinados y se mostraron felices frente a las cámaras.

el-mensaje-de-matias-ale-para-su-novia-foto-instagrammatiasale13-WG47OPQRINFLBKY6FXPZKJ64SI

¿Por qué Matías Alé estuvo a punto de suspender la boda?

Aunque todo parecía encaminado, el casamiento estuvo a punto de naufragar. Según trascendió, Alé descubrió a pocas semanas del civil que su divorcio con María del Mar Cuello Molar no estaba completamente asentado en los registros oficiales. El trámite, que él creía cerrado hacía años, seguía pendiente y podía invalidar el nuevo enlace.

La noticia lo tomó por sorpresa y, como era de esperar, entró en pánico. Rápido de reflejos, se comunicó con su abogado, Fernando Burlando, quien se encargó de destrabar la situación en tiempo récord. Una vez confirmado que el divorcio estaba legalmente finalizado, el actor no tardó en compartir la buena nueva con sus seguidores: publicó una foto del acta y escribió, con evidente alivio, “¡Nos casamos! Te amo, Marti Vignolo”.

Con el problema resuelto, el festejo siguió su curso. La boda en Mar del Plata reunió a familiares, amigos y varios curiosos que se acercaron para saludar a la pareja. Hoy, lejos de los viejos escándalos mediáticos, Matías Alé parece haber encontrado su equilibrio y, según él mismo dijo, “una compañera que le cambió la vida”.