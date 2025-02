50 años de Saturday Night Live: Jack Nicholson hizo una sorpresiva aparición junto a Adam Sandler

Adam Sandler interpretó una canción que rindió homenaje a los 50 años de Saturday Night Live al aire durante el especial de aniversario del domingo por la noche, pero no antes de ser presentado por el veterano retirado de Hollywood, Jack Nicholson .

Las estrellas invitadas al especial por los 50 años de Saturday Night Live

El programa de tres horas en horario estelar vio a una gran cantidad de invitados regresar al escenario de SNL, incluidos los miembros del Five-Timers Club Tom Hanks, Steve Martin, Scarlett Johansson, Paul Simon, Martin Short y Woody Harrelson. Otros invitados famosos incluyeron a Adam Driver, Ayo Edebiri, Bad Bunny, Dave Chappelle, John Mulaney, Kim Kardashian, Miley Cyrus, Paul McCartney, Pedro Pascal, Peyton Manning, Quinta Brunson, Robert De Niro y Carpenter.

El domingo por la mañana, NBC anunció que Alec Baldwin, Cher, Billy Crystal, Rachel Dratch, Ana Gasteyer, Leslie Jones, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Mike Myers, el reverendo Al Sharpton y Miles Teller también se unirían al elenco repleto de estrellas.

image.png Una decena de estrellas estuvo presente en el especial del programa.

Dos docenas de ex y actuales miembros del elenco de SNL aparecieron en el especial, incluidos Sandler, Chevy Chase, Jane Curtin, Garrett Morris, Laraine Newman, Fred Armisen, Pete Davidson, Jimmy Fallon, Will Ferrell, Tina Fey, Will Forte, Kate McKinnon, Seth Meyers, Tracy Morgan, Eddie Murphy, Amy Poehler, Chris Rock, Maya Rudolph, Andy Samberg, Molly Shannon, Jason Sudeikis, Kristen Wiig y Kenan Thompson, el intérprete de mayor duración del programa.

Antes del especial en vivo, la plataforma de streaming Peacock lanzó una serie documental de cuatro partes sobre SNL y presentó un concierto especial en vivo el 14 de febrero con una gran cantidad de actuaciones musicales del pasado del programa.