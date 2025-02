Saturday Night Live celebra sus 50 años con programas especiales: cómo y dónde verlos

Iniciando con el primer especial “SNL 50: The Homecoming Concert”, y el segundo, “SNL 50: The Anniversary Special”, ambos se podrán disfrutar en exclusiva en Latinoamérica el viernes 21 de febrero. Mientras que los dos documentales con material inédito que resaltan el legado de Saturday Night Live en la televisión, “Ladies & Gentlemen…50 Years of SNL Music” y “SNL 50: Beyond Saturday Night” la comedia y la música estrenarán el viernes 7 de marzo todo en exclusiva por Universal+.