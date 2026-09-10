La aclamada película que se va pronto de HBO Max y tenés que ver mientras siga disponible + Agregar ámbito en









Demi Moore y Margaret Qualley protagonizan una historia de terror corporal que llevó la obsesión por la juventud hasta un límite brutal.

La película de Coralie Fargeat convirtió una historia sobre belleza y envejecimiento en uno de los fenómenos más incómodos del cine reciente. Freepik

Hay películas que terminan, y listo. Otras, te dejan pensando qué acabás de ver durante un buen rato. Esta producción de Blacksmith Pictures, que ya se encuentra en HBO Max, pertenece al segundo grupo. La película dirigida por Coralie Fargeat, protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley, mezcla terror corporal, humor negro, ciencia ficción y una crítica bastante directa a la obsesión con la juventud y la apariencia.

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La Sustancia se estrenó en 2024 y rápidamente pasó de ser una producción llamativa que circulaba por festivales a convertirse en uno de los títulos más comentados de los últimos años. El largometraje ya se convirtió en uno de los títulos más fuertes de la plataforma.

De qué trata La Sustancia Demi Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, quien alguna vez fue una de las grandes figuras de la televisión, pero que empieza a quedar relegada por una industria obsesionada con encontrar caras cada vez más jóvenes. El problema llega cuando su productor, Harvey, decide despedirla de su programa. Elisabeth cumple 50 años y recibe un mensaje bastante claro. Para la industria, su edad se convirtió en un problema.

A partir de ese momento aparece una posibilidad tentadora y peligrosa. Elisabeth consigue un misterioso producto conocido como La Sustancia, capaz de generar una versión más joven, hermosa y "perfecta" de ella misma. Esa nueva versión es Sue, interpretada por Margaret Qualley. Pero hay una condición: ambas se tienen que dividir su tiempo. Una semana para Elisabeth y una semana para Sue. La regla deja claro que ninguna de las dos está dispuesta a aceptar los límites del procedimiento, y las consecuencias no tardan en llegar.

La Sustancia se desarolla alrededor de una pregunta: ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para volver a ser joven? La película lleva la situación al extremo y la transforma en un show de sangre, cuerpos y mutaciones, cuestiones importantes a tener en cuenta antes de darle play. Si no te llevas bien con temáticas y escenas gráficas, no es la mejor elección.

Tráiler de La Sustancia Reparto de La Sustancia Demi Moore como Elisabeth Sparkle

como Elisabeth Sparkle Margaret Qualley como Sue

como Sue Dennis Quaid como Harvey

como Harvey Edward Hamilton Clark como Fred

como Fred Gore Abrams como Oliver

como Oliver Oscar Lesage como Troy Taquillera, ganadora de múltiples premios y furor en redes Con un presupuesto cercano a los 18 millones de dólares, La Sustancia recaudó más de 77 millones de dólares en todo el mundo y tuvo una presencia fuerte en la temporada de premios de 2025. En Cannes, Fargeat se llevó el premio al Mejor Guion y la película compitió por la Palma de Oro. Después llegaron nominaciones y reconocimientos para las protagonistas en los Globos de Oro, Critics Choice, SAG, BAFTA y los Oscar. En los Premios Oscar de 2025, La Sustancia recibió cinco nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz para Demi Moore, Mejor Guion Original y Mejor Maquillaje y Peluquería. El boca en boca de las redes también fue importante. La combinación de humor negro, terror y escenas gráficas hizo que algunos clips se convirtieran en material viral para memes y discusiones en redes. Si todavía no la viste y aparece disponible en tu catálogo de HBO Max, es una de esas películas que no te podés perder.