Warner Bros. planea una nueva película basada en la serie "El superagente 86" + Agregar ámbito en









La serie se adaptó por primera vez a la gran pantalla en 2008, con Steve Carell en el papel principal.

La serie protagonizada por Don Adams y Barbara Feldon está cerca de volver en forma de película.

Warner Bros. planea una nueva película basada en la serie El superagente 86 (Get Smart) y el actor John Mulaney está en conversaciones para interpretar al agente Maxwell Smart.

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El proyecto aún se encuentra en una fase muy temprana según el portal Variety. Seth Grahame-Smith, guionista de Now You See Me: Now You Don't (2025), será el encargado de escribir el guion. Entre los productores figuran Andrew Lazar y Chuck Roven.

El papel protagónico más reciente de Mulaney fue como presentador del programa de entrevistas alternativo de Netflix, Everybody's Live with John Mulaney, que tuvo 12 episodios en 2025. Tiene una gira de comedia de nueve shows en Nueva York, "Mulaney Takes Manhattan", que comenzará en enero. Su próximo papel cinematográfico será en la película biográfica deportiva de David O. Russell, Madden, donde interpretará a Trip Hawkins, el fundador del gigante de los videojuegos Electronic Arts.

John Mulaney está en conversaciones para interpretar al agente Maxwell Smart. El éxito de la serie original y el intento por llevarla al cine en 2008 Los cocreadores Mel Brooks y Buck Henry estrenaron la serie original de televisión Get Smart en 1965, que se emitió durante 138 episodios hasta 1970. Don Adams protagonizó esta comedia de espías en clave de humor físico como el brillante pero inepto Agente Smart, junto a Barbara Feldon como la siempre competente Agente 99. Edward Platt interpretó al Jefe de la agencia de Control. Get Smart ganó siete premios Emmy durante su emisión, incluyendo tres premios a la mejor actuación para Adams y tres a la mejor serie de comedia.

La serie se adaptó por primera vez a la gran pantalla en 2008, con Steve Carell en el papel principal. Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Alan Arkin y Terence Stamp completaron el reparto.

Dirigida por Peter Segal, director de Como si fuera la primera vez, la película tuvo un éxito moderado, recaudando 38 millones de dólares en su fin de semana de estreno y alcanzando los 230 millones de dólares en todo el mundo al final de su exhibición, con un presupuesto de 80 millones de dólares (sin ajustar por inflación).