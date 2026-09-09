Llega una nueva edición de la Fiesta del Cine, una semana ideal para aquellos que disfrutan de ver películas en pantalla grande, ya sean estrenos, reestrenos o clásicos.
Vuelve la Fiesta del Cine: cuándo es y cómo conseguir entradas desde $5000
El evento será desde el jueves 10 al miércoles 16 de septiembre, se podrán comprar tanto entradas para funciones en 2D y 3D con descuentos, como así también los combos de pochoclos y gaseosas.
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El evento será desde el jueves 10 al miércoles 16 de septiembre, se podrán comprar tanto entradas para funciones en 2D y 3D con descuentos, como así también los combos de pochoclos y gaseosas.
De qué trata la Fiesta del Cine
La Fiesta del Cine es una iniciativa para impulsar la asistencia del público de todas las edades a las salas. Estarán disponibles tanto películas que se estrenaron este año, como así también nuevos títulos y varios reestrenos como El diablo viste a la moda 2, Super Mario Galaxy: La película y Shrek, en su 25º aniversario.
Las cadenas nacionales e independientes del país adheridas ofrecerán entradas a un precio mucho menor que el habitual. Las de formatos 2D y 3D tienen un valor de $5000, mientras que en el 4D el valor es de $10.000. A esos precios hay que sumarle, para quienes las adquieran de manera online, el costo de servicio.
Asimismo, también se podrán adquirir los combos de pochoclos y gaseosas a un precio mucho menor que el habitual.
Las entradas ya están disponibles para su compra a través de los sitios web de las cadenas nacionales e independientes adheridas al programa, así como también en sus respectivas boleterías. Se recomienda hacer una consulta previa de la cartelera y revisar con tiempo la disponibilidad de funciones en el complejo seleccionado, puesto que esta semana promocional la demanda suele ser más alta de lo usual.
Entre las principales salas adheridas a la Fiesta del Cine se encuentran:
- Cinemark Hoyts
- Showcase
- Cinépolis
- Cinemacenter
- Multiplex
- Atlas Cines
- Cinema La Plata
- Atlas Cines
- Sunstar Cinemas
- Nuevo Cine Rex
- Cine Star
- Cines de Chivilcoy
- Cinema Adrogué
- Cines de la Costa
- E - Max Cines
- Flix Cinema
- Cine Renzi
- Cinema Concept
- Cinema Devoto
- CineParis
- SudCinemas
- Tu Cine
- Play Cinema
- Cine Barrio 3D
- Las Tipas
- Nuevo Monumental
- Paseo Aldrey Cines