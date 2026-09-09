Vuelve la Fiesta del Cine: cuándo es y cómo conseguir entradas desde $5000 + Agregar ámbito en









El evento será desde el jueves 10 al miércoles 16 de septiembre, se podrán comprar tanto entradas para funciones en 2D y 3D con descuentos, como así también los combos de pochoclos y gaseosas.

Vuelve la Fiesta del Cine con precios promocionales.

Llega una nueva edición de la Fiesta del Cine, una semana ideal para aquellos que disfrutan de ver películas en pantalla grande, ya sean estrenos, reestrenos o clásicos.

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El evento será desde el jueves 10 al miércoles 16 de septiembre, se podrán comprar tanto entradas para funciones en 2D y 3D con descuentos, como así también los combos de pochoclos y gaseosas.

De qué trata la Fiesta del Cine La Fiesta del Cine es una iniciativa para impulsar la asistencia del público de todas las edades a las salas. Estarán disponibles tanto películas que se estrenaron este año, como así también nuevos títulos y varios reestrenos como El diablo viste a la moda 2, Super Mario Galaxy: La película y Shrek, en su 25º aniversario.

Las cadenas nacionales e independientes del país adheridas ofrecerán entradas a un precio mucho menor que el habitual. Las de formatos 2D y 3D tienen un valor de $5000, mientras que en el 4D el valor es de $10.000. A esos precios hay que sumarle, para quienes las adquieran de manera online, el costo de servicio.

Asimismo, también se podrán adquirir los combos de pochoclos y gaseosas a un precio mucho menor que el habitual.

Las entradas ya están disponibles para su compra a través de los sitios web de las cadenas nacionales e independientes adheridas al programa, así como también en sus respectivas boleterías. Se recomienda hacer una consulta previa de la cartelera y revisar con tiempo la disponibilidad de funciones en el complejo seleccionado, puesto que esta semana promocional la demanda suele ser más alta de lo usual. Entre las principales salas adheridas a la Fiesta del Cine se encuentran: Cinemark Hoyts

Showcase

Cinépolis

Cinemacenter

Multiplex

Atlas Cines

Cinema La Plata

Atlas Cines

Sunstar Cinemas

Nuevo Cine Rex

Cine Star

Cines de Chivilcoy

Cinema Adrogué

Cines de la Costa

E - Max Cines

Flix Cinema

Cine Renzi

Cinema Concept

Cinema Devoto

CineParis

SudCinemas

Tu Cine

Play Cinema

Cine Barrio 3D

Las Tipas

Nuevo Monumental

Paseo Aldrey Cines

Temas Películas

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