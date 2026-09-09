"Digger", la nueva película protagonizada por Tom Cruise presentó su esperado tráiler + Agregar ámbito en









El ganador del Oscar Alejandro G. Iñárritu dirige a partir de un guion escrito por él mismo y los ganadores del Oscar Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone, y Sabina Berman.

Tom Cruise vuelve al cine con "Digger".

Warner Bros. presentó el esperado tráiler de Digger, la nueva película del cineasta ganador del Oscar Alejandro G. Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise en el papel principal.

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Iñárritu dirige a partir de un guion escrito por Inárritu y los ganadores del Oscar Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone, y Sabina Berman, en base a una historia de Berman e Iñárritu y Jez Butterworth. La película es producida por Iñárritu, la nominada al Oscar Mary Parent, Cruise y producción ejecutiva de Joshua Grode.

De qué trata Digger El hombre más poderoso del mundo emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo. Cruise protagoniza junto con el ganador del Oscar Riz Ahmed, John Goodman, la nominada al Oscar Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y el nominado al Oscar Jesse Plemons.

Junto a Iñárritu detrás de cámaras se encuentran colaboradores habituales como el director de fotografía ganador del Oscar Emmanuel Lubezki; los editores Conor O’Neill y el ganador del Oscar Stephen Mirrione; la diseñadora de vestuario nominada al Oscar Jacqueline West; el diseñador de maquillaje y peinado ganador del Oscar Alessandro Bertolazzi; y la directora de casting nominada al Oscar Francine Maisler; además del diseñador de producción ganador del Oscar Dennis Gassner y el diseñador de producción Richard Johnson, el diseñador de maquillaje protésico ganador del Oscar Kazu Hiro y el compositor Cosmo Sheldrake.

Digger llega a los cines a nivel internacional a partir del 30 de septiembre y a los cines y salas IMAX de toda Norteamérica el 2 de octubre de 2026. Será distribuida por Warner Bros. Pictures.

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