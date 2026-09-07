A 30 años de la muerte de Gilda: el nacimiento y legado de un mito popular de la música

El 7 de septiembre de 1996 quedó marcado a fuego como una de las jornadas más tristes de la cultura popular argentina. En un trágico viaje hacia la localidad de Chajarí, Entre Ríos , el colectivo que trasladaba a Gilda sufrió un violento accidente en el kilómetro 129 de la Ruta 12 , cobrándose su vida, la de familiares, músicos de su banda y el chofer.

A tres décadas de aquel fatídico cruce de carril provocado por la lluvia y el asfalto resbaladizo, la figura de Gilda no solo sigue intacta, sino que se ha consolidado como un fenómeno cultural único que trasciende generaciones.

Nacida el 11 de octubre de 1961 , Miriam Alejandra Bianchi creció en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre, Omar Eduardo Bianchi, e Isabel Scioli, su madre, solían llamarla cariñosamente "Gil", un apodo infantil que con los años terminaría derivando en su célebre nombre artístico. Desde muy pequeña sintió fascinación por el arte: le gustaba disfrazarse de adulta, bailar danza clásica y cantar las canciones que sonaban en la radio. Sin embargo, ante el rechazo de sus padres hacia el ambiente musical de la época, decidió postergar su vocación y volcarse a la docencia como maestra jardinera .

Tras la prematura muerte de su padre cuando ella tenía 16 años, Miriam asumió responsabilidades familiares desde muy joven. En 1981 , se casó con el empresario Raúl Cagnin , con quien tuvo dos hijos: Mariel y Fabricio. Parecía una vida encaminada dentro de la rutina tradicional, pero el fuego sagrado del arte seguía encendido.

Pasados sus 30 años, un aviso clasificado en el diario pidiendo vocalista para un grupo tropical cambió el destino de Miriam para siempre. A pesar de las objeciones familiares y la resistencia inicial de su entorno, decidió audicionar. Allí conoció a Juan Carlos "Toti" Giménez —tecladista y exmúsico de Ricky Maravilla —, quien se convirtió en su mánager, socio creativo y compañero sentimental. La dedicación absoluta a los escenarios generó crecientes fricciones con su esposo, desencadenando el divorcio en 1994. Pese a la ruptura, allegados a la cantante aseguran que aquella separación dejó una huella profunda que la acompañó durante el resto de su vida.

Romper esquemas: la voz femenina en un ambiente dominado por hombres

En la década de 1990, la movida tropical argentina era un territorio abrumadoramente masculino, regido por códigos machistas y estructuras comerciales muy rígidas. A las mujeres les costaba enormemente ganar un espacio propio y, en general, se las relegaba a roles secundarios o a estereotipos muy marcados.

Gilda irrumpió en la escena imponiendo un estilo completamente innovador. Con su figura estilizada, su calidez escénica, su emblemática corona de flores y un timbre de voz dulce pero potente, desafió todos los prejuicios de la industria. No necesitó amoldarse a los mandatos de la época para conquistar al público: lo hizo a través de la autenticidad, la empatía y composiciones propias que hablaban del amor, el desamor y la superación personal.

El camino no fue sencillo, pero la respuesta del público fue creciendo a pasos agigantados. Su álbum "Corazón valiente" (lanzado a fines de 1995), se convirtió en un éxito masivo y recibió la certificación de Disco de Oro en Argentina a principios de 1996.

Canciones como "No me arrepiento de este amor", "Fuiste", "Noches vacías" y "Corazón valiente" se convirtieron en verdaderos himnos populares que sonaron en cada rincón del país y llegaron a países limítrofes.

El fatídico accidente y la profecía de una despedida

La noche del 7 de septiembre de 1996, la tragedia interrumpió abruptamente el momento más brillante de su carrera a sus 34 años. El colectivo en el que viajaba la banda mordió la banquina y fue embestido de frente por un camión en la Ruta 12. En el choque fallecieron Gilda, su madre Isabel, su hija Mariel, tres de sus músicos y el chofer del transporte.

Poco antes del trágico desenlace, Gilda había escrito y grabado un tema que, tras su muerte, cobró un sentido estremecedoramente premonitorio: "No es mi despedida". En el cassette hallado entre los restos del micro, la cantante dejaba grabados versos que parecían un mensaje anticipado para sus fanáticos:

"Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida, una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo... Yo, por ti volveré. Tú, por mí, espérame. No me olvides."

Del escenario al altar popular: la construcción del mito y su legado

Tras el accidente, el lugar exacto del siniestro en el kilómetro 129 de la Ruta 12 se transformó en un santuario popular. Miles de devotos comenzaron a acercarse para dejar flores, rosarios, cartas y agradecimientos. Con el paso del tiempo, a Gilda se le comenzaron a atribuir milagros y sanaciones, convirtiéndola en una figura venerada al nivel de una "santona" o santa popular dentro del folklore argentino.

La dimensión de su figura llevó su historia a la pantalla grande en 2016, al cumplirse 20 años de su fallecimiento, con el estreno del largometraje Gilda, no me arrepiento de este amor, dirigido por Lorena Muñoz.

Protagonizada por la actriz y cantante Natalia Oreiro —quien siempre se declaró admiradora ferviente de la artista—, la película abordó con enorme sensibilidad la complejidad de Miriam Bianchi: sus contradicciones, su faceta como madre, las dificultades que enfrentó por ser mujer en una industria machista y el camino de perseverancia que la llevó a convertirse en ícono. La interpretación de Oreiro no solo recibió el elogio unánime de la crítica y del público, sino que sirvió para acercar la historia y el catálogo musical de Gilda a las nuevas generaciones.

A 30 años de su muerte, el legado de Gilda superó las fronteras del género tropical. Sus canciones pasaron a ser coreadas en canchas de fútbol, reversionadas por artistas de rock, pop y folklore, e incorporadas al cancionero colectivo de la Argentina. Gilda dejó de ser solo una cantante de cumbia para transformarse en un símbolo de lucha, resiliencia y fe popular.