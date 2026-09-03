Quién era Jonathan Meléndez Ochoa, el músico asesinado junto a su familia en México + Agregar ámbito en









Hay un argentino detenido, identificado como Diego Sebastián Rosen, también socio del artista, como presunto autor de los hechos.

Meléndez Ochoa tenía 38 años.

El asesinato del músico Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años, la empleada doméstica y la mascota familiar conmociona a todo México. Hay un argentino detenido, identificado como Diego Sebastián Rosen, también socio del artista, como presunto autor de los hechos.

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Los crímenes ocurrieron el 1° de septiembre cuando la policía municipal informó el hallazgo de cuatro víctimas y un solo sobreviviente, sin signos de violencia visibles: un niño de 6 años, hijo del matrimonio.

¿Quién era Jonathan Meléndez Ochoa? Conocido artísticamente bajo el nombre de "Honas", Meléndez era tecladista, compositor, productor musical y cofundador de la banda synth pop Camilo Séptimo, creada en 2013. Su rol fue fundamental, siendo la mente detrás de la construcción musical y sonora de la agrupación.

Junto al conjunto musical editó cuatro álbumes, entre ellos, “Óleos”, “Navegantes”, “Ecos” y “Jardín de las almas”. Además, consolidó un gran éxito en México con grandes presentaciones en el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes.

En 2015, a dos años de su creación, Camilo Séptimo recibió dos nominaciones en las categorías de Artista nuevo y Canción del año por el sencillo "No confíes en mí" en los Premios MIAs. En 2022, fue nominado a los Premios MTV Miaw en la categoría de Video del año por el tema "Inevitable".

El comunicado de Camilo Séptimo tras la muerte de Meléndez Ochoa Desde su cuenta de Instagram oficial de la banda emitió un comunicado cuando se hizo eco de los violentos hechos que conmocionan a todo México. En ese sentido, despidieron a su colega con profundo dolor. "Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa. A su esposa, Ana Paula y a su hija, Sofía. Vivirán por siempre en nuestros corazones", comunicaron. "Honas, celebramos tu música, tu vida y tu luz. Descansen en paz", cerraba el posteo. View this post on Instagram

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