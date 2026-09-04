Tini Stoessel reveló que tiene bloqueados a sus padres y que está trabajando gratis "por amor" a su publico

En medio de su gira por México, la artista rompió el silencio en medio de la disputa económica con sus padres.

El escandalo que rodea a Tini Stoessel y su familia sumó un nuevo capítulo tras que se conocieran declaraciones recientes de la cantante.

Este jueves, al aire de LAM (América), Ángel de Brito contó qué dijo Tini sobre el escándalo familiar en el que se ve envuelta. “Con la poca gente con la que habla, porque habla con muy poca gente, dice: ‘Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados' ”, expuso la artista en el mensaje que le mandó al periodista.

Y agregó: “Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público ”.

Para dejar en claro que era la palabra de la protagonista de la noticia, el conductor remarcó que estaba reproduciendo mensajes enviados directamente por la cantante. “Esto lo dice la propia Tini. No es algo que se me ocurra a mí”, insistió.

Luego, volvió a referirse a la disputa judicial que comenzó con la auditoría a Alejandro Stoessel. “Cuando el padre le devuelve toda la información, ella siente que le devuelve una parte, que no es toda la información; entonces le reclama que ahora le pase todos los años del trabajo . Tini y su gente piensan que hay más y siguen pidiendo explicaciones”, añadió De Brito sobre la disputa judicial.

“Ella dice que Futttura no es obra de Alejandro Stoessel, que ella escribió cada cosa, que editó cada pantalla y video, y Futttura, sin embargo, está a nombre de Alejandro”, precisó sobre otro de los focos del conflicto.

“Tini siente que no la dejaron ser ni decidir. No podía tener amigas ni amigos. Ella estaba como en la cajita de cristal de los padres que decidían todo y se metían en todo. Por ejemplo: Tini nunca pudo tener un auto. Ellos todos tenían auto. Le metían un canje y ella decía que no quería agradecer autos en sus redes. La respuesta que recibía era: ‘pero si vos no estás nunca’”, concluyó.

En medio del escándalo, operaron de urgencia al papá de Tini, Alejandro Stoessel

Durante la emisión del mismo programa, el periodista Pepe Ochoa confirmó que Alejandro había ingresado a la guardia el pasado 18 de agosto por un fuerte dolor en el pecho tras regresar de un viaje a la costa argentina. Finalmente, el equipo médico de la Trinidad dispuso su internación para evitar problemas mayores.

En las últimas horas se conoció que no presentaba la evolución esperada y por ello debió someterse a una cirugía.

"En este contexto, hoy operaron a Alejandro. No venía bien, el cuadro no mejoró y le pusieron un stent para que esté mejor. Toda esta situación lo tiene muy mal. Fue en el mismo lugar que el otro día mostramos las imágenes", informó el panelista.

"Alejandro Stoessel no está bien de salud, ni anímicamente", reveló el abogado Agustín Rodríguez, quien representa al empresario, en diálogo con Pilar Smith. Al mismo tiempo, deseo que la auditoría llegue a su fin por el bien de la familia.