Miley Cyrus presentó "Bass Persuades", adelanto de su nuevo disco

Lo nuevo de Miley ya está disponible. Mert Alas

La superestrella mundial ganadora del premio Grammy y con múltiples discos de platino, Miley Cyrus, lanzó el primer sencillo "Bass Persuades" de su muy esperado décimo álbum de estudio, el cuál llevará el mismo nombre, que llegará a todas partes el 18 de septiembre a través de Atlantic Records.

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La nueva canción llega junto con un video musical oficial dirigido por el estrecho colaborador de Miley, Mert Alas.

View this post on Instagram Miley también regresará a los escenarios, anunciando una presentación de dos noches en el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles el 16 de octubre y 18 de octubre.

La nueva era de Miley La nueva era también llega mientras Miley sigue rindiendo homenaje a la profunda influencia de su madrina, Dolly Parton, cuyo impacto se ha extendido mucho más allá de la música a lo largo de la vida y la carrera de Miley. Su estrecha relación personal y creativa ha abarcado generaciones y medios, incluyendo el programa Miley's New Year's Eve Party, producido por Lorne Michaels y copresentado por Miley y Dolly.

Miley destaca como una artista generacional única, definida por su audaz reinvención, su influencia cultural y su relevancia duradera. Moviéndose con fluidez entre el pop, el rock, el country, el soul y la música alternativa, ha rediseñado continuamente el pop moderno a la vez que se consolida como un verdadero camaleón musical.

Nominada en tres ocasiones al Globo de Oro a la mejor canción original, Miley es una célebre compositora que cuenta con numerosas publicaciones certificadas con disco de platino y de diamante. Ganó el premio al Grabación del Año y a la Mejor Interpretación Pop Solista en los Premios GRAMMY de 2024 por "Flowers", seguidos del GRAMMY de 2025 a la Mejor Interpretación de Dúo/Grupo de Country con Beyoncé.