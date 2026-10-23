Cuáles son las marcas financieras más valiosas del mundo y qué lugar ocupa la única argentina del ranking

El Top 20 del sector alcanzó un valor marcario superior a los u$s1,2 billones en 2026. Según el informe BrandZ Global de Kantar, Visa, Mastercard y American Express encabezan las listas. Mercado Pago se ubicó en el puesto 19.

Las empresas de tarjetas de crédito encabezan el ranking de marcas de servicios financieros más valiosas del mundo.

Las marcas de servicios financieros más valiosas del mundo superaron los u$s1,2 billones en 2026 , con un crecimiento superior al 20% respecto del año anterior.

El ranking surge de la 21ª edición del Kantar BrandZ Global , el estudio que mide el valor de las marcas a escala internacional, y tiene a Visa, Mastercard y American Express en los tres primeros puestos. En ese grupo también figura Mercado Pago , que ocupó la posición 19, con un valor de marca de u$s27.721 millones.

El liderazgo corresponde a Visa , cuya marca fue valuada en u$s228.570 millones, un 7% más que en 2025. En segundo lugar se ubicó Mastercard , con u$s184.721 millones y un incremento interanual del 10%.

El tercer puesto fue para American Express , que alcanzó los u$s80.316 millones después de registrar un crecimiento del 51%, uno de los mayores avances entre las principales marcas del sector.

El ranking muestra la presencia de compañías de medios de pago, bancos y entidades financieras de distintas regiones. Entre las marcas que integran el Top 20 se encuentran grandes bancos estadounidenses, instituciones de China y Canadá, una entidad de la India y empresas vinculadas con los pagos digitales. También se destaca Stripe, la compañía especializada en infraestructura de pagos, que alcanzó el puesto 11.

El informe muestra avances relevantes en varias de las marcas incluidas en el listado. Stripe y Agricultural Bank of China aumentaron su valor de marca un 54%, mientras que Morgan Stanley registró una suba del 47% e ICBC, del 49%. American Express, por su parte, avanzó un 51% y alcanzó el tercer puesto, con un valor que superó los u$s80.000 millones.

También se destaca el crecimiento del 35% de CommBank y los incrementos del 31% de J.P. Morgan, Chase y Bank of America. En tanto, China Construction Bank, China Life, HSBC y TD reingresaron al Top 20 en esta edición.

Bancos y medios de pago: qué explica las diferencias en el valor de marca

Más allá de las posiciones y las valuaciones, el análisis de Kantar identifica diferencias en la relación que construyen las entidades bancarias y las marcas de medios de pago con sus clientes.

Según el estudio, los bancos superan a las marcas de pagos en las tres dimensiones que Kantar utiliza para medir el valor de marca: relevancia, diferenciación y notoriedad.

La metodología considera los indicadores MDS, correspondientes a Meaningful (significativo), Different (diferente) y Salient (saliente o notorio). Estas dimensiones permiten evaluar cómo se vincula una marca con los consumidores, en qué medida se distingue de sus competidores y qué tan presente está en la mente del público.

En notoriedad, los bancos alcanzaron un promedio de 148 puntos, frente a los 117 de las marcas de medios de pago. La diferencia también se observó en relevancia, con 130 puntos contra 111, y en diferenciación, con 121 frente a 99.

Para Kantar, estos resultados sugieren que las entidades bancarias consiguieron desarrollar vínculos más sólidos y duraderos con sus clientes que las marcas especializadas en facilitar transacciones.

Sin embargo, el informe también plantea que la diferenciación constituye un factor central para el crecimiento del valor de marca en el conjunto de la industria.

“Hemos detectado que cuando una marca de servicios financieros es percibida como diferente tiene más posibilidad de escalar su valor”, afirmó Ludmila Pennisi, Brand & Consumer Insights de Kantar Argentina. Y agregó: “Además, esas marcas tienen cuatro veces mayores probabilidades de crecer”.

La especialista señaló que, en un mercado donde las aplicaciones, las tasas y las prestaciones tienden a parecerse, las empresas necesitan construir una propuesta que vaya más allá de la funcionalidad de sus productos.

En ese sentido, Kantar observa que una de las vías para diferenciarse consiste en desarrollar experiencias que hagan sentir al cliente que recibe un tratamiento especial.

El objetivo es que el vínculo con la marca no se limite a la realización de una operación financiera, sino que incorpore beneficios y servicios que aporten valor a la relación.

El informe menciona el caso de American Express, que amplió su propuesta más allá del patrocinio de eventos. Entre sus iniciativas figuran los accesos prioritarios para sus clientes, la posibilidad de comprar entradas anticipadamente y distintas propuestas personalizadas destinadas a generar una experiencia diferencial.

Mercado Pago, entre las 20 marcas financieras más valiosas

Uno de los datos destacados para América latina es la ubicación de Mercado Pago en el puesto 19 del ranking mundial, con un valor de marca de u$s27.721 millones. La compañía que es el brazo financiero de Mercado Libre registró un incremento de 10% en su valor respecto de 2025.

Según el informe, el desempeño de Mercado Pago se vincula con la ampliación de su actividad desde los pagos digitales hacia una oferta que incluye diferentes productos y servicios financieros.

La propuesta abarca tanto a consumidores como a comercios y compite en áreas tradicionalmente asociadas con las entidades bancarias.

“Uno de los principales motores del crecimiento de Mercado Pago es que dejó de ser sólo una marca de medios de pago, para convertirse en un ecosistema financiero completo”, afirmó Ana Laura Ixtaina, Account Director de Kantar Argentina.

La ejecutiva sostuvo que la propuesta de la compañía se caracteriza por ser “simple, ágil y accesible para todos”, con el objetivo de hacer más sencilla la vida financiera de usuarios y comercios.

También señaló que sus soluciones y productos igualan a los de las entidades bancarias, aunque cuentan con un atributo que, según su análisis, las distingue: “La facilidad de acceso”.

La posición de Mercado Pago en el ranking refleja así el valor alcanzado por una marca que combina pagos digitales con servicios financieros de mayor alcance. Su crecimiento del 10% interanual fue inferior al registrado por varias de las compañías que encabezan la clasificación, pero le permitió mantenerse entre las 20 marcas de mayor valor global en la categoría.

Diferenciación y cultura, dos claves para aumentar el valor de las marcas

Para Manuela Urrutia, Head de Brand & Creative de Kantar Argentina, el crecimiento de las marcas financieras depende de dos factores centrales: la diferenciación frente a los competidores y la capacidad de establecer una conexión con los consumidores a través de la cultura.

“Hay dos claves para el crecimiento y el aumento de valor en las marcas de Servicios Financieros: una diferenciación evidente respecto de la competencia y conectar con el cliente a través de su cultura”, afirmó.

En relación con el primer factor, el análisis de Kantar señala que la industria presenta una oferta cada vez más homogénea. Las aplicaciones, las tasas y las experiencias de los usuarios suelen ser similares, por lo que la competencia por precio o funcionalidad no siempre alcanza para construir una identidad distintiva.

En ese escenario, la percepción de diferenciación adquiere relevancia. Para la consultora, no se trata solamente de que una empresa ofrezca una prestación distinta, sino de que el consumidor reconozca un atributo propio que no encuentre de la misma manera en otras marcas.

Esa diferenciación también puede trasladarse a la forma en que se presentan las tarjetas bancarias, los seguros y los productos de inversión. Según el enfoque del informe, estas propuestas pueden funcionar como una expresión de la identidad del cliente, de sus preferencias y de la persona en la que aspira a convertirse.

El segundo factor es la conexión cultural. Kantar sostiene que las marcas necesitan vincularse con las vidas, los valores y las aspiraciones de sus clientes, en lugar de limitarse a auspicios o acciones promocionales superficiales.

Entre los ámbitos que pueden generar esa conexión, el informe menciona el empoderamiento financiero, la creatividad de las pequeñas empresas, la sustentabilidad, el deporte, la música, el orgullo local y la autoexpresión digital.

El ranking de 2026 muestra que las mayores valuaciones siguen concentradas en Visa y Mastercard, mientras que American Express escaló al tercer lugar después de un año de fuerte crecimiento.

Al mismo tiempo, la presencia de Stripe y Mercado Pago entre las 20 primeras refleja el peso que adquirieron las compañías vinculadas con los pagos y los servicios financieros digitales dentro de la categoría.