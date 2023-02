El músico Gary Glitter, acusado de pedofilia y abuso sexual, fue liberado de prisión

Sin embargo, ahora ha sido liberado de la cárcel de Dorset en la que cumplía su condena, según Press Association. La agencia de noticias informó que había salido de la prisión de baja seguridad el viernes por la mañana, pero aún estará sujeto a las "condiciones de la licencia", lo que significa que cumplirá el resto de su condena en la comunidad.

Glitter fue arrestado originalmente como parte de una investigación policial a gran escala denominada Operación Yewtree, que fue lanzada por la Policía Metropolitana para investigar crímenes sexuales históricos perpetrados por celebridades luego del escándalo de Jimmy Savile. Savile fue un DJ de radio y presentador de televisión de larga data que fue expuesto como un depredador sexual prolífico después de su muerte en 2011.

Glitter saltó a la fama como cantante de glam rock en las décadas de 1970 y 1980 con éxitos como "Do You Wanna Touch Me" y "I Love You Love Me Love". Su carrera efectivamente terminó en 1999 después de que fue sentenciado a cuatro meses de prisión luego de declararse culpable de poseer 4,000 imágenes de abuso sexual infantil. La sentencia se dictó pocas horas después de que fuera declarado no culpable de agredir sexualmente a una niña menor de edad en un juicio separado.

En 2006 fue declarado culpable de abusar sexualmente de dos niñas menores de edad en Vietnam y sentenciado a tres años, de los cuales cumplió dos años y medio.