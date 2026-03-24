AC/DC en Argentina: la legendaria banda volvió a sacudir el estadio Monumental con una noche a puro rock and roll

A casi 17 años de su última e histórica visita la banda liderada por Angus Young y Brian Johnson dio el punta pie inicial a su serie de tres shows en el país.

A casi 17 años de su última visita a la Argentina, AC/DC volvió a presentarse en el Estadio River Plate , tal como lo hizo por primera vez en 1996 y en los históricos shows de 2009 (aún conservo mi entrada de una de esas fechas) plasmados en la película de 2011 Live at River Plate . Ese registro no hizo más que acrecentar la leyenda, el amor del público por la banda y las ganas de revivir esas noches una vez más. Finalmente, el reencuentro sucedió en el marco de su “Power Up Tour” y volverá a repetirse los días 27 y 31 de marzo.

De la mano de DF Entertainment, la jornada comenzó con la potencia de los locales Eruca Sativa y luego con The Pretty Reckless —liderados por Taylor Momsen —, quienes prepararon el terreno para lo que sería una celebración masiva del rock.

Apenas pasadas las 21:00 se apagaron las luces y la certeza fue compartida por todos: AC/DC subió al escenario y 70.000 fans de varias generaciones los recibieron con una ovación ensordecedora . El estadio se convirtió en un remolino de gente (muchos con sus clásicos cuernitos de color rojo) que deliró ante la presencia de la legendaria banda.

Con Angus Young y Brian Johnson a la cabeza —acompañados por Stevie Young , Chris Chaney y Matt Laug —, AC/DC entregó un show de más de dos horas centrado en sus grandes éxitos y el material de su disco Power Up (2020).

En lo que respecta al recorrido musical, la noche comenzó con la declaración de principios de “If You Want Blood (You’ve Got It)” y avanzó sin pausas hacia el riff icónico de “Back in Black” . El pulso se mantuvo bien arriba con “Demon Fire” , “Shot Down in Flames” y la híper coreada “Thunderstruck” , que terminó de encender las tribunas. El viaje continuó con “Have a Drink on Me” , el tañido fúnebre de las campanas de “Hells Bells” y la reciente “Shot in the Dark” , integrando lo nuevo y lo clásico con la potencia como un hilo conductor.

La maquinaria no dio respiro al encadenar “Stiff Upper Lip”, “Highway to Hell”, “Shoot to Thrill” y “Sin City”, demostrando que la esencia del grupo sigue intacta. Luego fue el turno de “Jailbreak”, seguida por clásicos inoxidables como “Dirty Deeds Done Dirt Cheap”, “High Voltage” y la furia de “Riff Raff”. Hacia el tramo final, el estadio se volvió un solo coro con “You Shook Me All Night Long” y el despliegue escénico de Angus en “Whole Lotta Rosie”.

Presagiando el final, el guitarrista extendió el solo de “Let There Be Rock” hasta el límite absoluto de la resistencia física antes de retirarse momentáneamente para los bises. El cierre fue demoledor con “T.N.T.” y “For Those About to Rock (We Salute You)” —acompañado por el estallido de los tradicionales cañones—.

@irishsuarez 2

AC/DC selló su primer encuentro en River dejando en claro por qué siguen siendo el pulso vital del género y por qué su vínculo con el público local sigue intacto. Brian Johnson emocionado y conectado con la energía del público lo resumió de forma perfecta: “This is rock 'n roll! This is Buenos Aires' rock n' roll, and I love it!” ("¡Esto es rock 'n roll! ¡Este es el rock 'n roll de Buenos Aires, y me encanta!").

La gira continúa el próximo viernes 27 de marzo y finaliza el 31 de marzo, el día en que Angus Young cumple 71 años; seguramente será una fiesta digna de recordar para el histórico guitarrista. No cabe duda de que el público argentino lo hará sentirse como en su casa, una vez más.