Afirman que Kurt Cobain fue asesinado: un nuevo informe cuestiona que el líder de Nirvana se haya suicidado

Más de 30 años después de su muerte, un nuevo informe forense privado e independiente sugiere que la muerte del rockero podría haber sido un homicidio simulado como suicidio.

La causa detrás de la muerte de Kurt Cobain nuevamente fue puesta en duda.

Más de 30 años después de la trágica muerte de Kurt Cobain, una nueva investigación independiente reaviva el debate sobre lo que realmente ocurrió, cuestiona la sentencia de suicidio y cita pruebas de sobredosis forzada de heroína y de cómo el suicidio pudo ser un homicidio escenificado.

El equipo forense ha presentado un documento revisado por expertos con pruebas que afirman que Cobain pudo haberse enfrentado a uno o más asaltantes, haber recibido por la fuerza una sobredosis de heroína para "incapacitarle" y haber recibido después un disparo en la cabeza. También afirman que la escopeta encontrada en sus manos habría sido colocada en sus brazos.

La investigadora independiente Michelle Wilkins, que trabajó con el equipo, declaró al portal Daily Mail que el especialista forense Brian Burnett revisó las pruebas de la escena del crimen y la autopsia, y concluyó que la muerte de Cobain fue un homicidio.

"Hay cosas en la autopsia que dicen, bueno, espera, esta persona no murió rápidamente de una ráfaga de disparos", dice Wilkins. "Está muriendo de una sobredosis, y por eso apenas puede respirar, su sangre no bombea mucho (...) Quiero decir, está en coma, y está sosteniendo esto para poder alcanzar el gatillo y metérselo en la boca. Es una locura". Esta señala el daño orgánico asociado a la privación de oxígeno. "La necrosis del cerebro y del hígado ocurre en una sobredosis. No ocurre en una muerte por escopeta".

Los hallazgos del equipo destacan otras discrepancias clave en la autopsia original y los materiales de la escena del crimen, incluyendo el área "extrañamente limpia" alrededor del cuerpo de Cobain y que la mano de Cobain -que se encontró agarrando el cañón de la escopeta- no tenía salpicaduras de sangre.

El equipo de investigadores ha pedido que se reabra la investigación, pero a pesar de las nuevas afirmaciones, la Oficina del Médico Forense del Condado de King y el Departamento de Policía de Seattle han dicho que el caso seguirá cerrado. "Nuestro detective llegó a la conclusión de que murió por suicidio, y esta sigue siendo la postura mantenida por este departamento", declara al 'Daily Mail`' un portavoz del Departamento de Policía de Seattle. Kurt Cobain y la teoría del asesinato Cuando Kurt Cobain, líder de Nirvana y leyenda del grunge, murió el 5 de abril de 1994 a la edad de 27 años, el mundo de la música perdió a una de las voces más potentes de su generación. Su cuerpo fue encontrado en su apartamento de Seattle, entonces se dictaminó que la causa de su muerte fue una herida de escopeta autoinfligida en la cara, ya que Cobain llevaba años luchando contra el abuso de drogas y la depresión. Persistían las conjeturas de que Cobain había sido asesinado, con teorías conspirativas que citaban su supuesta nota de suicidio manipulada y las crecientes sospechas en torno a su tumultuoso matrimonio con la estrella del rock Courtney Love. Un documental de 1998 de Nick Broomfield titulado Kurt & Courtney siguió estas teorías, investigando la trágica muerte y afirmando que no se podía descartar el asesinato. Ahora, 32 años después de la trágica muerte de Cobain, una nueva investigación independiente reaviva el debate sobre lo que realmente ocurrió.