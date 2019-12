El exespía Jaime Stiuso dio su versión de la muerte de Nisman para una serie de Netflix

Alberto Nisman Alberto Nisman

A fines de febrero del 2016 el exespía Stiuso declaró durante varias horas y hasta la madrugada del 28 y sostuvo que al fiscal especial de la unidad AMIA "lo mataron" y relacionó el supuesto crimen con la labor del funcionario judicial en las pesquisas por la voladura de la mutual judía.

Ante la jueza de Instrucción Fabiana Palmaghini, también acusó al entonces gobierno de Cristina de Kirchner de haber presuntamente obstaculizado el esclarecimiento del atentado.

Pero días después, su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, aclaró los trascendidos judiciales. "Stiuso no tiene pruebas directas, que yo sepa. Es decir, no tiene un testimonio de alguien que intervino (en la muerte). Lo que tiene es una interpretación de hechos precedentes y motivos que pudieron llevar a que a Nisman lo hayan matado y el por qué. No presencié el testimonio y no la conozco en profundidad", dijo Blanco Bermudez en declaraciones a Radio Vorterix.

Webster trabajó cuatro años en el proyecto y se basó en más de mil horas de archivos y grabaciones.

Nisman, quién falleció la noche del 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero, fue el encargado de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de intento de encubrimiento a los sospechosos del atentado de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA). Este hecho, que ocurrió en julio de 1994, dejó una suma de 85 muertos.