Durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, el músico realizó desafortunadas comparaciones para referirse a la situación política del país.

La noche de Mirtha (eltrece) volvió a convertirse en el epicentro de una nueva polémica en torno a la política y la realidad social actual de la Argentina. En esta oportunidad, el gran protagonista de la controversia fue el cantautor Alejandro Lerner , cuyas declaraciones sobre la realidad nacional y el rumbo del gobierno de Javier Milei generaron una inmediata ola de repudio y debate en las redes sociales.

El artista utilizó una cruda analogía vinculada al abuso sexual y la violencia de género para describir la historia política del país, lo que desató duras críticas por parte de los espectadores y usuarios de internet.

Durante la emisión del programa conducido por Mirtha Legrand , los invitados debatían sobre la situación económica de los trabajadores y la necesidad de alcanzar acuerdos políticos a largo plazo para encauzar el rumbo del país.

Fue en ese contexto que Lerner intervino para reclamar continuidad en las políticas de Estado, pero su argumentación tomó un rumbo inesperado cuando recurrió a una polémica metáfora.

“Un país que quiere cambiar, si no le damos un poquito de tiempo, una continuidad de un proyecto de país. A mí me gustaría tener claro qué proyecto de país queremos ”, comenzó reflexionando el músico sobre la importancia de sostener una dirección política.

De inmediato, lanzó la frase que se volvió viral y desató el enojo generalizado: “Un país que ha sido violado... Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes, los que nos tendrían que haber dado un servicio”.

Lejos de moderar su discurso, el cantautor profundizó su descargo apuntando directamente contra la clase dirigente que administró la Argentina durante el último medio siglo.

Según explicó el propio Lerner en La noche de Mirtha, se había estado preparando especialmente para asistir al programa leyendo sobre historia nacional: “Empecé a estudiar cómo le fue a Frondizi y cómo qué pasaba con la Argentina, lo bajaron los militares; después vino Illia, lo bajaron los militares”.

A partir de esa revisión histórica, concluyó que la inestabilidad política impidió que el país prospere. “Ninguna de las personas que vinieron en los últimos 50 años nos pudieron dar el servicio que nosotros nos merecemos”, enfatizó Lerner, extendiendo su crítica también a la situación de los trabajadores y a la desidia estatal en áreas clave como la salud y la educación.

El músico cuestionó que, a pesar de que la Argentina cuenta con “los mejores médicos del mundo”, los sucesivos gobiernos no pudieron estructurar un sistema hospitalario de excelencia debido a la mala administración y la corrupción estructural.

“El país es muy rico y, si no fuera tan rico, habría explotado hace muchos años”, aseguró, catalogando la situación de la economía nacional como "un barril sin fondo".

El pedido de "paciencia" y el respaldo a la gestión Javier Milei

A pesar de reconocer las profundas dificultades económicas que atraviesan los ciudadanos, Lerner insistió en la necesidad de acompañar el proyecto de Javier Milei.

Para el músico, sectores estratégicos como la agricultura, la minería y la explotación de litio representan una oportunidad de crecimiento, pero advirtió que para ver los resultados hace falta tolerancia social.

“Necesitamos tener mucha más paciencia”, expresó. "¿Mas paciencia?", le preguntó la Chiqui. "Sí, más paciencia porque nos dejamos arruinar el país demasiado", cerró el músico en relación a la gestión actual del Gobierno de Milei.