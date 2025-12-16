Aseguran que los Rolling Stones no saldrán de gira en 2026 porque Keith Richards no pudo "comprometerse"

Según se informa, la banda casi ha terminado de trabajar en un nuevo álbum, y los shows en vivo cancelados habrían sido en Reino Unido y parte de Europa.

Los Rolling Stones habrían descartado los planes de emprender una gira por estadios del Reino Unido y Europa en 2026, debido a que Keith Richards no pudo "comprometerse" con ella.

Los shows en vivo fueron ampliamente insinuados en los últimos meses, con el pianista Chuck Leavell lanzando avances el mes pasado y según dijo el portal The Sun en junio, la banda estaba planeando salir de gira por el Reino Unido y Europa ya que casi habían terminado de trabajar en un nuevo álbum.

De concretarse, estos conciertos habrían sido las primeras fechas de gira de las leyendas del rock desde su gira "Hackney Diamonds" por Estados Unidos en 2024. Allí vendieron casi un millón de entradas en esas 20 fechas y generaron una recaudación estimada de 235 millones de dólares, alcanzando el sexto puesto en la lista de las giras musicales mundiales más taquilleras de ese año .

Ahora, sin embargo, se ha compartido que los planes para los espectáculos en estadios en 2026 se han descartado debido a que Keith Richards no pudo comprometerse con el agotador calendario .

El portal The Sun informó que un crítico musical estadounidense afirmó que el guitarrista de 82 años no se sentía con ganas de dar otra serie de conciertos.

“Los Rolling Stones tenían a todos los grandes promotores proponiendo un montón de ideas y fechas para el próximo verano”, dijo el crítico. “Pero cuando se sentaron a hablar de la gira, Keith dijo que no creía poder comprometerse y que no le apetecía una gran gira por estadios durante más de cuatro meses”.

Según informa el citado portal y el sitio especializado NME, la banda buscaba salir de gira a principios de este año, pero tampoco pudo concretarlo.

En cuanto a nueva música de la banda, los rumores sobre que estaban trabajando en nuevo material surgieron a mediados de este año, y luego cobraron nuevo impulso en septiembre cuando el productor Andrew Watt reveló que había estado trabajando nuevamente con la formación para ayudarlos a hacer otro álbum.

Watt, quien también es reconocido por su trabajo con Elton John, Lady Gaga y Ed Sheeran, se asoció con el grupo en su último álbum, el 24º LP de estudio ganador del Grammy "Hackney Diamonds" en 2023, el primero desde la muerte de Charlie Watts.

Más tarde, en septiembre, el propio Ronnie Wood confirmó que se estaba preparando un nuevo disco . En declaraciones a la columna Bizarre de The Sun, dijo: "Sí, habrá un nuevo álbum el año que viene. Está hecho".

Cuando le preguntaron sobre sus esperanzas de que él, Mick Jagger y Keith Richards volvieran a la carretera, respondió: "Sí, esperamos hacer algunas fechas. Ojalá podamos volver, pero aún estoy esperando a ver qué pasa".