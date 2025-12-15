Los Fabulosos Cadillacs reunieron a tres generaciones y demostraron la gran familia que son en dos shows inolvidables en Ferro Por Carolina Liponetzky + Seguir en









Los Fabulosos Cadillacs se prsentaron el sábado y domingo en Ferro para celebrar 40 años de vida. El repaso por los hits de sus cuatro décadas de vida, tuvo a los originales Vicentico, Flavio Cianciarulo y Sergio Rotman en excelente forma.

Vicentico junto a su hijo Florian, reflejo de la gran familia que son "Los Fabulosos Cadillacs".

Los Fabulosos Cadillacs despidieron el año con dos shows potentes en Ferro para celebrar 40 años de historia. El repaso por los hits de sus cuatro décadas de vida, desde el primer album “Yo te avisé” o “El satánico Dr. Cadillac” hasta “Matador”, con el gran “Vasos vacíos” como punto más alto en esta multipremiada trayectoria que se volvió internacional, tocó la fibra de sus fans de la primera hora, muchos acompañados en los conciertos por hijos y nietos, acaso reflejo de la gran familia que son los Cadillacs. Además de los originales, Flavio Cianciarulo en bajo y Sergio Rotman en saxo, subieron al escenario varios jóvenes además de los oficiales, Florian (el hijo de Vicentico) guitarrista de la banda y también vocalista, y Astor Cianciarulo en bajo y batería. Completan la bana Dany Lozano en trompeta, Nando Ricciardi en batería y Mario Siperman en teclados.

56 LFC en Ferro 131225 (Foto IGNACIO ARNEDO-FOCCO PRODU) BP8A3762 Flavio Cianciarulo y Sergio Roman, los históricos. Cuando cantaron “Vos sabés”, el tema que Vicentico escribió para Florian cuando Valeria Bertucelli estaba embarazada de ese primer varón, el escenario se colmó de descendencia “Cadillac”. Todos los hijos y nietos sobre el escenario entonando ese himno que surgió para homenajear “el amor de un padre a un hijo que no se puede comparar y es mucho más que todo”. Todos en familia bailando y cantando. También subió Valeria Bertucelli quien participó con una intervención artística recitada, en "Saco azul".

El concierto abrió con la introducción a cargo del bajo de Sr. Flavio y sonó “Manuel Santillán, el León” para delirio de un estadio colmaba que apenas comenzaba a vibrar un repertorio que transporta a recuerdos y momentos de cuatro década. Esas canciones acompañaron momentos en las vidas de los asistentes. Y tantos otros más jóvenes los escucharon gracias a sus padres, ya no en walkman o CD, sino vía Spotify.

El momento de Dr. Flavio llegó con una zapada en bajo de temas que arrancaron con el himno argentino y siguieron con hits inoxidables de todos los tiempos.

Durante más de dos horas de concierto, de los primeros años de los Cadillacs sonaron impecables “Carmela”, “El genio del dub”, “Calaveras y diablitos” y luego las muy celebradas “Demasiada presión”, “Mi novia se cayó en un pozo ciego”, “Mal bicho” o “Matador”, impecables junto con actuación “La bomba de tiempo”, ese maravilloso ensamble de percusión con improvisación vía señas creado por Santiago Vázquez.

Durante la primera noche el homenaje a Sumo fue con “Mañana en el Abasto” y anoche sonó “Kaya”. 66 LFC en Ferro 131225 (Foto IGNACIO ARNEDO-FOCCO PRODU) BP8A3923 Vicentico junto a "La bomba de tiempo" para "Matador" y "Carnaval toda la vida". Los Cadillacs volvieron a demostrar por qué son de los mejores grupos argentinos y por qué fueron multinominados y ganadores de tantos premios entre los que se cuentan MTV Latinoamérica, Premios Gardel, Fundación Konex y Grammy, entre otros.

