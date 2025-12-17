Lollapalooza Argentina confirma nuevas sorpresas y beneficios para su edición 2026 + Seguir en









Para celebrar las fiestas, el festival pone en marcha una campaña especial con beneficios pensados para el fin de semana del 13, 14 y 15 de marzo.

Tras confirmar sus sideshows, el Lollapalooza Argentina empieza a encender la previa de su edición 2026 con una campaña especial de fiestas pensada para asegurarse el mejor plan del año.

Desde hoy, el festival más importante de la Argentina enciende una serie de beneficios para disfrutar y no quedarse afuera, comenzando con 12 cuotas sin interés para la compra de abonos generales 3 Day Pass –beneficio que ya está activo en allaccess.com.ar–, y siguiendo con una dinámica de promociones diarias que se irán desbloqueando por tiempo limitado.

LOLLA26-12CUOTAS_02 FEED A lo largo de la semana, cada día sumará un beneficio distinto, no acumulable, que se irá revelando de manera progresiva en las redes sociales de Lollapalooza Argentina. Y si bien la campaña es sorpresa, los beneficios están pensados y orientados al espíritu del festival y a su comunidad más fiel.

Lollapalooza Argentina propone una experiencia que trasciende los escenarios, donde conviven los shows de los artistas más esperados, arte, moda, gastronomía y muchas experiencias más para vivir con amigos o familia a lo largo de todo el fin de semana y, por qué no, descubrir nuevos artistas.

Quiénes son los artistas que estarán presentes en el Lollapalooza Argentina 2026 La edición 2026 se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y contará con más de 100 artistas de todo el mundo, encabezados por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, entre muchas otras figuras internacionales y nacionales.

Un lineup diverso y potente que vuelve a convertir a Lollapalooza Argentina en uno de los encuentros culturales más relevantes del año y marca el inicio de una nueva década del festival en el país.

