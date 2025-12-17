Dillom regala entradas para su show en Vélez: qué hay que hacer para conseguirlas + Seguir en









Los estudiantes pueden obtener tickets gratuitos entregando un juguete nuevo en la sede de FUBA, presentando un certificado de alumno regular y su DNI.

La iniciativa solidaria de Dillom busca que todos los niños puedan recibir un regalo esta Navidad.

Dillom, uno de los artistas argentinos más escuchados de la música urbana, vuelve a sorprender a sus fans. Ahora, y antes de su esperado show en el Estadio Vélez Sarsfield, el cantante acaba de lanzar una iniciativa solidaria: entradas gratuitas a cambio de juguetes nuevos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con esta propuesta, busca que ningún estudiante se quede afuera de su recital, al mismo tiempo que se genera un impacto positivo en la comunidad. La noticia generó gran repercusión, especialmente entre los jóvenes que esperan vivir en primera persona la experiencia “Dillomanía” este 21 de diciembre. A continuación, conocé los detalles.

dillom1 La campaña solidaria de Dillom previa a su show La acción solidaria organizada por Dillom, en colaboración con la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), consiste en el canje de un juguete nuevo por una entrada gratuita al recital del 21 de diciembre.

La iniciativa se enmarca en medio de la época navideña y busca que los niños que más lo necesitan puedan recibir un regalo en estas fechas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2001291628653301848&partner=&hide_thread=false Dillom y la Federación Universitaria de Buenos Aires lanzaron una campaña solidaria antes del show del artista en Vélez. Los estudiantes pueden acercarse con su certificado de alumno regular y un juguete nuevo a la sede de FUBA en Uriburu 920 y llevarse una entrada para el show. pic.twitter.com/HChWMOvSlh — Corta (@somoscorta) December 17, 2025 El proceso requiere ciertos requisitos. Los interesados deben presentar un certificado de alumno regular actualizado, un juguete en su empaque original y el DNI, ya que los tickets son personales e intransferibles.

La entrega se realiza por orden de llegada, hasta agotar el stock disponible, por lo que se recomienda a los estudiantes asistir temprano a la sede de FUBA, ubicada en Uriburu 920, desde las 10:00 de la mañana. Dillom en Vélez: todo lo que tenés que saber El recital de Dillom en el Estadio Vélez Sarsfield, originalmente con fecha para el 11 de septiembre, tuvo que ser reprogramado para este domingo 21 de diciembre. El artista presentará "Por Cesárea", su segundo disco, por el que recibió una nominación a los Latin Grammy y otras cinco en los Premios Gardel, donde se llevó el reconocimiento a "Mejor álbum de rock alternativo". Aún quedan entradas disponibles y se pueden conseguir a través de Enigma Tickets.

Temas Música