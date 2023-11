Alex Caniggia habló sobre su expulsión de "Gran Hermano VIP"

Y recordó: "(José Antonio) Avilés empezó a insultar a Laura (Bozzo), ‘que fue tu culpa, que le agarró un ataque de pánico a Susana (Bianca), a Jessica (Bueno), no sé qué'".

"Y yo la verdad no voy a permitir que le falte el respeto, primero a una mujer y después, a una mujer mayor (por Laura)" , resumió el mediático sin dar precisiones de cómo fue el forcejo que terminó con su expulsión y la de Gustavo Guillermo, el ex chófer de la fallecida presentadora de tevé María Teresa Campos.

Además, el mellizo de Charlotte añadió: "Entiendo mi expulsión. Y como me expulsaron a mí también está bien que expulsaran a Gustavo, pero también tendrían que expulsar a Aviles".

Cómo fue el momento del violento episodio de Alex Caniggia en Gran Hermano VIP España

Si bien la producción de GH optó por no mostrar las imágenes del encontronazo entre Alex y Gustavo, por no ser ejemplares y para no perjudicar la imagen de ambos exconcursantes, de acuerdo a las declaraciones de Flich, Caniggia y Guillermo, el violento episodio habría tenido lugar en el dormitorio naranja.

Al parecer, Alex se encontraba en esa habitación con otros participantes cuando José Antonio ingresó a los gritos insultando a Laura.

Entonces, el mediático le pidió que se fuera, pero su compañero no habría accedido por lo que Gustavo intervino y se produjo el forcejeo que modificó rotundamente el juego. Es que, para quienes no lo saben, Alexander perfilaba a convertirse en uno de los finalistas del certamen por ser uno de los favoritos del público.