El ministro de cultura de Israel propone "retirar la nacionalidad" a los directores del documental "Naza"

El documental sobre los ataques a civiles en la Franja de Gaza ganó este sábado el premio especial del jurado en la Mostra de Venecia.

Los realizadores de Naza fueron reconocidos en el festival de Venecia.

El ministro israelí de Cultura, Miki Zohar , anunció este domingo (13.09.2026) que quería despojar de su nacionalidad por "traición al Estado" a los realizadores del documental Naza , que da voz a militares que acusan al ejército de ataques contra civiles palestinos en la Franja de Gaza.

Los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor muestran el testimonio de 24 miembros de las fuerzas israelíes que describen cómo llevaban a cabo bombardeos contra civiles palestinos en Gaza a partir de dispositivos creados con inteligencia artificial.

El documental Naza ganó este sábado el premio especial del jurado en la Mostra de Venecia.

"Actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos despreciables creadores por traición al Estado" , declaró en X el ministro de Cultura Miki Zohar.

El ministro acusó a los creadores de la película de querer "perjudicar a su patria para recibir aplausos de antisemitas de todo el mundo" . La privación de la nacionalidad es legalmente posible en Israel, aunque rara vez se aplica.

El Tribunal Supremo ratificó en 2022 la posibilidad de que el Estado despoje de su nacionalidad a personas que hayan carecido de "lealtad", al cometer por ejemplo actos de espionaje o traición. La ley fue además ampliada en 2023 para abarcar también a las personas condenadas por "terrorismo".

En la práctica, es necesario que el ministro del Interior lo solicite, que el de Justicia lo apruebe y que la justicia lo valide.

El título de la cinta, "Naza", hace referencia precisamente al eufemismo que utilizan los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que probablemente fallecerán en el bombardeo.

El ejército israelí rechazó "categóricamente" estas acusaciones y criticó el uso de testimonios anónimos en la película, al afirmar que las identidades de los denunciantes "no pueden ser verificadas".

El éxito de Naza en el festival de Venecia

El impactante documental se proyectó en la Sala Grande de Venecia, con la presencia de Abraham y Szor, junto al productor ejecutivo Jonathan Glazer. Los cineastas israelíes Abraham y Szor ya habían colaborado con dos cineastas palestinos en la película ganadora del Oscar, No Other Land.

La ovación de 25 minutos establece un nuevo récord para cualquier película en un festival importante, superando los casi 24 minutos que recibió The Voice Of Hind Rajab en el festival de Venecia del año pasado y los 22 minutos de El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Es, sin duda, la ovación más larga de la edición de Venecia de este año.