Intriga, crimen y venganza: de qué se trata "El corazón de mi niña", la nueva película taiwanesa que llegó al top 10 de Netflix







La producción taiwanesa que arrasó en la plataforma cuenta la historia de un padre que busca venganza.

Un padre hace hasta lo imposible para rescatar a su hija, quien fue secuestrada.

La nueva película taiwanesa se estrenó en Netflix y arrasó en la plataforma de streaming. Dirigida por Shiue Bin Jian, "El corazón de mi niña" cuenta la historia de un padre que busca vengar el secuestro de su hijo, tras años de estar encerrado en la cárcel por un crimen que no cometió.

La historia te envuelve en una trama llena de giros, venganza y traiciones. Atravesada por una inmensa cantidad de emociones, el recorrido del protagonista te hace sentir cada escena en primera persona. Cada momento, lo acompañas en sus decisiones y esperas la resolución del problema.

Sinopsis de "El corazón de mi niña" Tras cumplir una condena por un crimen que no cometió, un hombre vuelve a la libertad solo para descubrir que el mundo que conocía se desmoronó.

Su hija fue secuestrada por un poderoso sindicato criminal, y la justicia le dio la espalda. Sin nada que perder, se embarca en una cruzada violenta y desesperada, donde cada golpe y cada decisión lo acercan a la verdad… y a la redención.

La historia te lleva al mismo sentimiento que otras películas como "Búsqueda implacable": se transmite a la perfección la desesperación de un padre por encontrar a su hija y lo que está dispuesto a hacer para buscarla, por más de que ponga su propia vida en riesgo.

Reparto de "El corazón de mi niña"
Joseph Chang

