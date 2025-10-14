Tristeza en el mundo de la música: murió D'Angelo, reconocido cantante ganador de cuatro premios Grammy







Referente del neo-soul estadounidense, canciones cómo "Lady", "Brown Sugar" y "Untitled (How Does It Feel)" se encuentran entre sus más grandes éxitos.

D'Angelo tenía 51 años.

D'Angelo, el influyente cantante, compositor y productor estadounidense cuatro veces ganador del Grammy, con varios grandes éxitos de R&B como "Lady", "Brown Sugar" y "Untitled (How Does It Feel)", además de dos álbumes que llegaron al Top 5, falleció hoy de cáncer. Tenía 51 años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su familia confirmó la noticia en un comunicado, escribiendo: “La estrella brillante de nuestra familia ha atenuado su luz para nosotros en esta vida… Después de una batalla prolongada y valiente contra el cáncer, nos rompe el corazón anunciar que Michael D'Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D'Angelo, ha sido llamado a casa”.

La éxito musical de D'Angelo Nacido como Michael Archer el 11 de febrero de 1974, el primer éxito de D'Angelo en las listas fue como coautor y productor de "U Will Know", un éxito Top 5 de R&B para el supergrupo Black Men United en 1994, de la película Jason's Lyric. También entró en el Top 25 del pop.

Al año siguiente, lanzó su disco debut, Brown Sugar, que debutó en el número 6 de la lista de álbumes de R&B de Billboard y generó sencillos de éxito con su canción principal, "Cruisin'" y "Lady". Los tres alcanzaron el Top 5 de R&B, y la lenta "Lady" llegó al Top 10 del pop.

Brown Sugar pasaría más de un año en la lista Billboard 200, alcanzando el puesto número 22 y obteniendo platino a principios de 1996. IT obtuvo una nominación al Grammy como Álbum de R&B del año, dos más por la canción "Brown Sugar" y otra por "Lady".

Pero D'Angelo sufriría un bloqueo de escritor, él mismo admitió, como consecuencia de esto y no lanzó su siguiente álbum durante cinco años. Pero cuando lo hizo, Voodoo fue un éxito. El álbum recibió excelentes críticas y debutó en el número 1 del Billboard 200. Le valió a D'Angelo sus dos primeros premios Grammy, por Mejor Álbum de R&B e Interpretación Masculina de R&B por "(Untitled) How Does It Feel", que también fue nominado a Mejor Canción de R&B.

Temas Música