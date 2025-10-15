Guns N’ Roses regresa a Argentina con dos noches arrolladoras en el Estadio de Huracán este viernes 17 y sábado 18 de octubre, en el marco de su gira mundial Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things.
Guns N' Roses en Argentina: nuevas entradas a la venta y todo lo qué tenés que saber de sus shows en Huracán
Los shows prometen revivir los himnos que marcaron generaciones, en un espectáculo que recorrerá cada etapa de su historia: desde "Appetite for Destruction" hasta "Use Your Illusion" y más allá.
-
Jorge Drexler vuelve a la Argentina con un show muy especial: cómo y dónde conseguir las entradas
-
Venta de entradas para Korn en la Argentina: precios, ubicaciones y dónde comprarlas
Con producción de DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts, los shows prometen revivir los himnos que marcaron generaciones, en un espectáculo que recorrerá cada etapa de su historia: desde Appetite for Destruction hasta Use Your Illusion y más allá. Clásicos como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine” y “November Rain” volverán a sonar en vivo ante miles de fanáticos.
Cómo y dónde conseguir las entradas para los Guns N Roses
Las entradas para ambas fechas están disponibles a través de allaccess.com.ar
Precios de las entradas para los Guns N' Roses en Argentina
- Campo General + Acceso a Cabecera Luna $95000 + Service Charge
- Campo Delantero $195000 + Service Charge
- Tribuna Alcorta $240000 + Service Charge
- Tribuna Mirave $240000 + Service Charge
Horarios de los shows de Guns N Roses en Huracán
VIERNES 17 Y SÁBADO 18 DE OCTUBRE
- PUERTAS: 16:00 hs
- CATUPECU MACHU: 20:00 hs
- GUNS N’ ROSES: 21:00 hs
ACCESOS
- Campo Delantero: Av. Amancio Alcorta y Miravé
- Campo General: Av. Amancio Alcorta y Lavarden
- Platea Amancio Alcorta: Colonia y Los Patos
- Platea Mirave: Monasterio y Los Patos
- Personas con movilidad reducida: acceso por Av. Amancio Alcorta y Lavarden (Platea Baja adaptada)
CÓMO LLEGAR
COLECTIVOS:
118 - 37 - 46 - 59 - 150 - 188
SUBTE:
LÍNEA H – Estación Caseros
Extensión del servicio hasta la 1:30 hs solo con paradas en estaciones Humberto 1º / Once - 30 de diciembre / Corrientes / Santa Fe - Carlos Jáuregui
TREN:
BELGRANO SUR – Estación Buenos Aires
OBJETOS PROHIBIDOS
- Armas de fuego o punzantes
- Pirotecnia / explosivos
- Bebidas alcohólicas o energéticas
- Sustancias ilegales
- Drones, cámaras o equipos profesionales
- Paraguas, mates, mochilas grandes
- Carteles políticos o religiosos
- Camisetas de clubes o países
Dejá tu comentario