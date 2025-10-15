SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de octubre 2025 - 11:09

Guns N' Roses en Argentina: nuevas entradas a la venta y todo lo qué tenés que saber de sus shows en Huracán

Los shows prometen revivir los himnos que marcaron generaciones, en un espectáculo que recorrerá cada etapa de su historia: desde "Appetite for Destruction" hasta "Use Your Illusion" y más allá.

Los Guns vuelven a la Argentina. 

Guns N’ Roses regresa a Argentina con dos noches arrolladoras en el Estadio de Huracán este viernes 17 y sábado 18 de octubre, en el marco de su gira mundial Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things.

Con producción de DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts, los shows prometen revivir los himnos que marcaron generaciones, en un espectáculo que recorrerá cada etapa de su historia: desde Appetite for Destruction hasta Use Your Illusion y más allá. Clásicos como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine” y “November Rain” volverán a sonar en vivo ante miles de fanáticos.

Cómo y dónde conseguir las entradas para los Guns N Roses

Las entradas para ambas fechas están disponibles a través de allaccess.com.ar

Precios de las entradas para los Guns N' Roses en Argentina

  • Campo General + Acceso a Cabecera Luna $95000 + Service Charge
  • Campo Delantero $195000 + Service Charge
  • Tribuna Alcorta $240000 + Service Charge
  • Tribuna Mirave $240000 + Service Charge
Horarios de los shows de Guns N Roses en Huracán

VIERNES 17 Y SÁBADO 18 DE OCTUBRE

  • PUERTAS: 16:00 hs
  • CATUPECU MACHU: 20:00 hs
  • GUNS N’ ROSES: 21:00 hs

ACCESOS

  • Campo Delantero: Av. Amancio Alcorta y Miravé
  • Campo General: Av. Amancio Alcorta y Lavarden
  • Platea Amancio Alcorta: Colonia y Los Patos
  • Platea Mirave: Monasterio y Los Patos
  • Personas con movilidad reducida: acceso por Av. Amancio Alcorta y Lavarden (Platea Baja adaptada)

CÓMO LLEGAR

COLECTIVOS:

118 - 37 - 46 - 59 - 150 - 188

SUBTE:

LÍNEA H – Estación Caseros

Extensión del servicio hasta la 1:30 hs solo con paradas en estaciones Humberto 1º / Once - 30 de diciembre / Corrientes / Santa Fe - Carlos Jáuregui

TREN:

BELGRANO SUR – Estación Buenos Aires

OBJETOS PROHIBIDOS

  • Armas de fuego o punzantes
  • Pirotecnia / explosivos
  • Bebidas alcohólicas o energéticas
  • Sustancias ilegales
  • Drones, cámaras o equipos profesionales
  • Paraguas, mates, mochilas grandes
  • Carteles políticos o religiosos
  • Camisetas de clubes o países

