Guns N' Roses en Argentina: nuevas entradas a la venta y todo lo qué tenés que saber de sus shows en Huracán







Los shows prometen revivir los himnos que marcaron generaciones, en un espectáculo que recorrerá cada etapa de su historia: desde "Appetite for Destruction" hasta "Use Your Illusion" y más allá.

Los Guns vuelven a la Argentina.

Guns N’ Roses regresa a Argentina con dos noches arrolladoras en el Estadio de Huracán este viernes 17 y sábado 18 de octubre, en el marco de su gira mundial Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con producción de DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts, los shows prometen revivir los himnos que marcaron generaciones, en un espectáculo que recorrerá cada etapa de su historia: desde Appetite for Destruction hasta Use Your Illusion y más allá. Clásicos como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine” y “November Rain” volverán a sonar en vivo ante miles de fanáticos.

Cómo y dónde conseguir las entradas para los Guns N Roses Las entradas para ambas fechas están disponibles a través de allaccess.com.ar

GUNS_N_ROSES-OPENING_FEED

Precios de las entradas para los Guns N' Roses en Argentina Campo General + Acceso a Cabecera Luna $95000 + Service Charge

Campo Delantero $195000 + Service Charge

Tribuna Alcorta $240000 + Service Charge

Tribuna Mirave $240000 + Service Charge

Mapa_GUNS_feed Horarios de los shows de Guns N Roses en Huracán VIERNES 17 Y SÁBADO 18 DE OCTUBRE PUERTAS: 16:00 hs

CATUPECU MACHU: 20:00 hs

GUNS N’ ROSES: 21:00 hs ACCESOS Campo Delantero: Av. Amancio Alcorta y Miravé

Campo General: Av. Amancio Alcorta y Lavarden

Platea Amancio Alcorta: Colonia y Los Patos

Platea Mirave: Monasterio y Los Patos

Personas con movilidad reducida: acceso por Av. Amancio Alcorta y Lavarden (Platea Baja adaptada) CÓMO LLEGAR COLECTIVOS: 118 - 37 - 46 - 59 - 150 - 188 SUBTE: LÍNEA H – Estación Caseros Extensión del servicio hasta la 1:30 hs solo con paradas en estaciones Humberto 1º / Once - 30 de diciembre / Corrientes / Santa Fe - Carlos Jáuregui TREN: BELGRANO SUR – Estación Buenos Aires OBJETOS PROHIBIDOS Armas de fuego o punzantes

Pirotecnia / explosivos

Bebidas alcohólicas o energéticas

Sustancias ilegales

Drones, cámaras o equipos profesionales

Paraguas, mates, mochilas grandes

Carteles políticos o religiosos

Camisetas de clubes o países

Temas entradas

Música