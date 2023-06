Andrea Taboada sobre su salida en LAM: "Serán nuevos tiempos"

A raíz de la polémica, este martes por la noche, Andrea interrumpió a Ángel de Brito para tomar la palabra. “¿Puedo aclarar algo? Están diciendo que yo me voy de LAM porque soy 'la chorra'. Se los pido por favor...” , dijo al referirse a los robos de las tarjetas de crédito que sufrieron Marcela Feudale, Mónica Farro y Berardi dentro de las instalaciones del canal días atrás.

“Hay tantas versiones de que eras la chorra, que la habían detectado las cámaras de seguridad. Por favor, ese defecto no lo tenemos ninguno acá”, señaló Ángel de Brito. En tanto, Taboada asintió y agregó: “Pero no, te lo pido”. En ese instante, Berardi interrumpió: “Esa diversión es divertida igual. A mí me divirtió esa y la de (Marcelo) Tinelli”.