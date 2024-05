Andrew Haigh dirigirá una película sobre Leonardo Da Vinci para Universal

Universal Pictures ha contratado al renombrado cineasta británico Andrew Haigh ( All of Us Strangers ) para escribir y dirigir una película de Leonardo da Vinci basada en la biografía del artista más vendida de 2017 de Walter Isaacson , según pudo confirmar el portal Deadline.

Haigh viene de All of Us Strangers, la extraña fantasía romántica de Searchlight protagonizada por Andrew Scott y Paul Mescal, que obtuvo seis nominaciones al BAFTA y tres a los Independent Spirits. Comenzando con Weekend de 2011, el cineasta también ha estado detrás de títulos como Lean on Pete y 45 Years, además de escribir, dirigir y producir ejecutivamente Looking de HBO y dirigir The North Water para BBC y AMC.

El proyecto Da Vinci será la segunda adaptación de Universal de una propiedad de Isaacson. Anteriormente, el estudio adaptó su biografía de 2011 Steve Jobs, con Danny Boyle dirigiendo y Michael Fassbender interpretando al cofundador de Apple.