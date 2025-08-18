Anna Faris y Regina Hall se unen a los hermanos Wayans para la nueva película de "Scary Movie"







Anna Faris y Regina Hall vuelven para la nueva película de Scary Movie que llegará a los cines el año que viene.

Marlon Wayans, Shawn Wayans y Keenen Ivory Wayans escribieron el guion del nuevo proyecto del director Michael Tiddes, anunciado el año pasado en la CinemaCon. Conocidas por satirizar las películas de terror, las películas de Scary Movie se estrenaron; su primera entrega llegó a los cines en el año 2000 y dio lugar a cuatro secuelas.

"Estamos ansiosos por devolverle la vida a Brenda y Cindy y reunirnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon, tres hombres por los que literalmente moriríamos (en el caso de Brenda, nuevamente)", dijeron Faris y Hall en una declaración conjunta sobre sus personajes.

Qué se sabe de la sexta película de Scary Movie La sexta película de la franquicia se estrena en cines el 12 de junio de 2026. Paramount gestiona la distribución global de esta próxima película a través de su acuerdo de primera opción con la productora Miramax, que distribuyó las tres primeras películas. El rodaje de la nueva versión está previsto para octubre.

Rick Alvarez y los tres hermanos Wayans están escribiendo y produciendo la nueva película de Scary Movie.

Protagonizada por Faris como Cindy y Hall como Brenda, la primera película de terror se estrenó en julio de 2000 con una recaudación de 42 millones de dólares en taquilla nacional. Esta película estableció récords para el fin de semana de estreno más taquillero para una película de terror con clasificación R y un director afroamericano. Después de su éxito con Scary Movie, los tres hermanos Wayans colaboraron en White Chicks (2004) y Little Man (2006) antes de trabajar en proyectos en solitario.

