La película de HBO Max ideal para el finde largo: un clásico romántico con Drew Barrymore y Adam Sandler







Una de las parejas preferidas para los espectadores protagoniza esta exitosa película que ya está en la plataforma de HBO Max.

La gran película protagonizada por Drew Barrymore y Adam Sandler está en HBO Max.

Adam Sandler y Drew Barrymore protagonizaron películas que quedarán en la historia del cine de comedias románticas. Comenzaron con "La mejor de mis bodas", y después cosecharon un rotundo éxito en "Como si fuera la primera vez". Por eso, HBO Max no dudó en incluir "Luna de Miel en familia", su tercera colaboración.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta película, estrenada en 2014, cuenta con el mismo director que la primera que protagonizaron juntos, Frank Coraci. Con el paso de los años, la pareja se convirtió en una de las favoritas para el público en este tipo de comedias. Y a pesar de no recibir las mejores críticas, en su paso por los cines tuvo una gran recaudación.

Luna de miel en familia HBO Max incluyó una gran película a su catálogo. De qué trata Luna de miel en familia, la comedia romántica perfecta para volver a ver Jim y Lauren son dos padres solteros que tienen una cita a ciegas y sale terriblemente mal. Pero el destino tenía algo preparado para ellos, por lo que vuelve a cruzarlos en un exótico safari en África, donde deberán dejar de lado sus diferencias para poder convivir en paz con sus familias.

La primera experiencia entre ellos les quitó las energías como para seguir buscando pareja, por lo que decidieron enfocarse en sus familias, y un viaje de vacaciones los volvió a reunir, dando lugar a la situaciones más divertidas e incómodas posibles, pero con un desarrollo inesperado.

HBO Max: tráiler de Luna de miel en familia Embed - LUNA DE MIEL EN FAMILIA - Tráiler 1 Subtitulado HD - Oficial de Warner Bros. Pictures HBO Max: elenco de Luna de miel en familia Adam Sandler (Jim)

Drew Barrymore (Lauren)

Bella Thorne (Hilary)

Jessica Lowe (Ginger)

Kevin Nealon (Eddy)

Braxton Beckham (Brendan)