Ian McKellen reveló que Gandalf y Frodo aparecerán en las nuevas películas de "El Señor de los Anillos"







La primera de dos películas se estrenará en cines el 17 de diciembre de 2027 a cargo de Warner Bros. Pictures. McKellen también reveló cuándo comenzarán las grabaciones.

Elijah Wood e Ian McKellen en El Señor de los Anillos.

Aunque no se haya confirmado oficialmente que Sir Ian McKellen este vinculado las nuevas películas de El Señor de los Anillos dirigidas por Andy Serkis, eso no ha impedido que el actor británico adelante detalles sobre las nuevas películas ambientadas en la Tierra Media.

McKellen estuvo en el escenario durante un evento para fans en Londres el fin de semana, acompañado por sus compañeros de la Comunidad, entre ellos Elijah Wood (Frodo Bolsón) y Sean Astin (Samwise Gamgee). Billy Boyd, Dominic Monaghan, John Rhys-Daviesy y otros miembros del elenco también estuvieron presentes.

Qué dijo Ian McKellen sobre la posibilidad de estar en las nuevas películas de El Señor de los Anillos Caminando de un lado a otro por el escenario, McKellen reveló que Gandalf y Frodo aparecerán en El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum (título provisional), dirigida por Serkis. La primera de dos películas se estrenará en cines el 17 de diciembre de 2027 a cargo de Warner Bros. Pictures. McKellen también reveló cuándo comenzarán las grabaciones.

"He oído que habrá otra película ambientada en la Tierra Media, y que empezará a rodarse en mayo. La dirigirá Gollum, y se centrará en él", declaró en el evento "For The Love Of Fantasy", según un vídeo.

“Te contaré dos secretos sobre el casting: hay un personaje en la película llamado Frodo, y hay un personaje en la película llamado Gandalf”, continuó, y agregó a sabiendas: “Aparte de eso, mis labios están sellados”.

Embed - HUGE hunt for Gollum casting announcement #huntforgollum #ianmckellen #castingannouncement #lotr #breakingnews @gronkcosplay HUGE hunt for Gollum casting announcement #huntforgollum #ianmckellen #castingannouncement #lotr #breakingnews original sound - Gronk Cosplay McKellen no dijo si él y Wood repetirán sus papeles, pero el actor ya había dicho que esperaba volver a ponerse el sombrero de mago. "El entusiasmo por El Señor de los Anillos no da señales de disminuir... No puedo decirte más. Me acaban de decir que habrá más películas y que Gandalf participará, y esperan que yo lo interprete", declaró el año pasado. El equipo ganador del Oscar tras las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit —Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens— se reúne para producir dos nuevas películas de la Tierra Media de J. R. R. Tolkien para Warner Bros. Pictures y New Line Cinema. Zane Weiner también produce. Walsh y Boyens escriben el guion, junto con Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.