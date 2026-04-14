Airbag suma un tercer show en Vélez: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









Durante el 2025 anotaron un importante hito en su carrera con 5 estadios River Plate sold out reuniendo a más de 350.000 personas.

La banda de los hermanos Sardelli sigue sumando shows en estadios. Mazza PH

Airbag escaló firmemente en su carrera profesional demostrando a través de sus shows, canciones y despliegue escénico el motivo por el cual se posicionaron como una de las bandas de rock más convocantes. Durante el 2025 anotaron un importante hito en su carrera con 5 estadios River Plate sold out reuniendo a más de 350.000 personas atravesadas por un concierto arrasador, fieles al estilo que los caracteriza.

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Ahora, la banda vuelve a sorprender a sus fanáticos con dos noches de emoción compartida en el Estadio Vélez el 23 (Agotado), 24 (agotado) y 30 (nueva fecha) de mayo. Esta presentación, será la antesala de “El Club de la Pelea II” y dará inicio a su gira 2026, con fechas próximas a anunciar en Argentina, Latinoamérica y Europa.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Airbag en Vélez Las entradas para la nueva fecha ya está disponibles con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA a través de Allaccess.com.ar.

AIRBAG AGOTÓ DOS ESTADIOS VÉLEZ SARSFIELD EN UN DÍA Y VA POR EL TERCERO 23 de mayo - AGO La gira El Club de la Pelea I culminará en abril con una serie de presentaciones por el interior del país, incluyendo fechas en La Rioja (Superdomo), San Juan (Playón del Estadio del Bicentenario), San Luis (Club Sportivo Estudiantes), Catamarca (Estadio Bicentenario) y Santiago del Estero (Playón Madre de Ciudades). A partir de entonces, la presentación oficial de apertura de la nueva etapa tendrá lugar en el Estadio Vélez Sarsfield.

Recientemente, se presentaron en el Vive Latino en México con un show explosivo que reafirmó su lugar como uno de los fenómenos más potentes del rock latinoamericano actual y consolidó su fuerte conexión con el público mexicano. Tras esta presentación, la banda confirmó que volverá a México en octubre con un nuevo show en el Pepsi Center.

Con una propuesta en vivo cada vez más contundente y una conexión inquebrantable con su público, Airbag continúa expandiendo su alcance internacional y reafirmando su liderazgo dentro del rock en español. En paralelo, su último álbum “El Club de la Pelea I” confirmó el impacto del proyecto: el disco superó los 250 millones de reproducciones en tan solo un año. Este crecimiento también se refleja en la industria, donde la banda se ubicó entre las 10 que más entradas vendieron en Latinoamérica durante el año 2025.

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