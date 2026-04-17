Cris Morena se une como socia musical a Wizzy, el universo animado infantil de escala global

Los primeros lanzamientos ya disponibles en español, inglés y portugués son Rechufas y Pipí Papá, que próximamente serán seguidos por otros grandes éxitos del catálogo.

Wizzy World Inc. anunció la incorporación de Cris Morena como socia musical de su universo animado preescolar, en una alianza estratégica que representa un nuevo hito en la consolidación de Wizzy.

Reconocida como una de las creadoras más influyentes de la industria del entretenimiento global, Cris Morena aporta al mágico universo Wizzy su visión creativa, su sensibilidad narrativa y un catálogo de canciones icónicas con un alcance probado en más de 70 países, fortaleciendo de manera decisiva la propuesta de valor de la marca en su expansión global.

Lanzado en octubre de 2025, Wizzy se posiciona como una nueva generación de contenido preescolar que integra animación, música, tecnología y aprendizaje en un ecosistema diseñado para acompañar el desarrollo infantil. En pocos meses, su canal de YouTube superó los 250 videos publicados en español, inglés y portugués, alcanzando decenas de miles de suscriptores en tiempo récord y consolidándose como una de las propuestas más innovadoras del segmento.

Con personajes mágicos, entrañables y visualmente únicos, desarrollados con animación de alta calidad, Wizzy transforma cada momento cotidiano en una oportunidad para aprender, explorar y descubrir el mundo con alegría, seguridad y fantasía.

Como parte de esta alianza, el catálogo musical de Cris Morena será reinterpretado por los personajes de Wizzy en YouTube. Melodías que trascendieron fronteras, idiomas y generaciones renacen ahora en un formato pensado especialmente para los más pequeños: con nuevas versiones visuales, musicales y narrativas que conservan intacta la esencia emocional y la magia que convirtió a estas canciones en fenómenos globales.

Los primeros lanzamientos ya disponibles en español, inglés y portugués son Rechufas y Pipí Papá, que próximamente serán seguidos por otros grandes éxitos del catálogo.

"Toda mi vida creé desde la convicción, que la música y la magia pueden transformar la infancia y la juventud en un lugar más luminoso, más alegre y lleno de sueños. Ver hoy mis canciones dentro del universo Wizzy, donde la magia es protagonista, me emociona profundamente porque significa que aquello que acompañó a tantas madres y padres en su infancia hoy puede volver a vivir junto a sus hijos, creando nuevos recuerdos y uniendo generaciones a través de la música." – Cris Morena

Detrás de Wizzy World Inc. se encuentra un equipo interdisciplinario de ejecutivos de entretenimiento, tecnología y especialistas en desarrollo infantil, junto a más de 20 profesionales entre productores, animadores, músicos, creativos, psicopedagogas, pediatras y expertos en inteligencia artificial, unidos por una misma misión: crear el mejor entretenimiento preescolar del mundo.

Con la incorporación de Cris Morena, Wizzy da un paso decisivo en su camino para consolidarse como una franquicia global de nueva generación en el entretenimiento preescolar.