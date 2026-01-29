Antony Starr de "The Boys" protagonizará la nueva serie de Netflix "Breakers" + Seguir en









Starr viene de protagonizar la serie Amazon Prime Video, cuya última temporada se emitirá en abril.

Starr protagonizará lo nuevo de Netflix.

El villano de The Boys, Antony Starr, protagonizará próximamente una serie de Netflix titulada Breakers, del creador de Somewhere Boy y la productora detrás de Bebé Reno.

La producción de la serie ya ha comenzado en Australia Occidental y el rodaje finalizará en junio. Breakers es la primera serie de Netflix que se graba en Australia Occidental y cuenta con el apoyo de incentivos fiscales locales.

Pete Jackson (The Death of Bunny Munro, Somewhere Boy) es el guionista de la serie, que será dirigida por Mary Nighy (Say Nothing, Industry) y Ng Choon Ping (What It Feels Like For A Girl, Femme).

De qué trata Breakers Breakers sigue a dos mejores amigos estadounidenses que se van de mochileros a Australia. Allí, conocen una comunidad de surfistas aparentemente perfecta y se sienten atraídos por su líder, un personaje carismático y misterioso llamado Brando (Starr).

La serie es producida por Clerkenwell Films, propiedad de BBC Studios, responsable de Bebé Reno y The End Of The F***ing World. La serie se produce en colaboración con BBC Studios Productions Australia. Los productores ejecutivos son Gavin O'Grady, Petra Fried, Wim De Greef y Jackson.

Starr viene de protagonizar The Boys de Amazon Prime Video, cuya última temporada se emitirá en abril. Recientemente terminó la producción de Samo Lives de Neon, donde interpretará a Andy Warhol. Entre sus otros créditos se incluyen Banshee de HBO, G20 de Amazon, Cobweb y American Gothic. También hizo un cameo en la comedia de Seth Rogen The Studio de Apple TV, interpretando una versión ficticia de sí mismo.

