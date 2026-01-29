Netflix se revolucionó con el estreno de la nueva temporada de una de sus series más exitosas + Seguir en









La continuación que todos estaban esperando de esta historia de época británica cada vez más atrapante.

Llegó la 4ta temporada y la mayoría de los fans estarán pegados al sillón por horas. Imagen: Freepik

Netflix volvió a sacudir el mundo del streaming con el esperado regreso de una de sus series más populares, que continúa marcando tendencia en la plataforma. Tras el enorme éxito de las entregas anteriores, la anticipación por la nueva temporada fue creciendo entre los fans de las historias de época y romance.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La cuarta temporada de Bridgerton ya está disponible en Netflix, dividida en dos partes que se estrenaron a fines de enero y finales de febrero de 2026, y promete seguir acaparando atención con más intrigas, romances y drama en la alta sociedad de Londres.

Luke Thompson Ya llegó la 4ta temporada de Bridgerton y generó grandes repercusiones en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Bridgerton, temporada 4 La temporada 4 de Bridgerton pone el foco en el hermano Benedict Bridgerton, el hijo bohemio de la familia que hasta ahora se resistía a asentarse y entregarse al amor. Esta nueva entrega se inspira en la novela "An Offer from a Gentleman" de Julia Quinn y sigue su historia romántica tras conocer a una misteriosa mujer enmascarada durante un baile de mascarada organizado por su madre.

A medida que avanza la trama, Benedict se encuentra con Sophie Baek, una joven ingeniosa y de origen humilde cuya verdadera identidad se va revelando a lo largo de la temporada. Entre bailes, secretos sociales y diferencias de clase, la relación entre ambos desafía las convenciones de la alta sociedad y se convierte en eje central del drama.

Netflix: tráiler de Bridgerton, temporada 4 Embed - Bridgerton Season 4 | Official Trailer | Netflix Netflix: elenco de Bridgerton, temporada 4 Luke Thompson (Benedict Bridgerton)

Yerin Ha (Sophie Baek)

Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton)

Nicola Coughlan (Penélope Featherington)

Simone Ashley (Lady Kate Bridgerton)

Temas Netflix

Series