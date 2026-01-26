Vuelve Dragon Ball Super: cuándo será el nuevo lanzamiento del animé + Seguir en









Tras años de espera, Goku y sus amigos estarán de regreso. Toei Animation anunció dos nuevos estrenos que tendrán lugar en 2026 y 2027.

Terminó la espera para los fanáticos de Dragon Ball. Durante el Genkidamatsuri, el evento realizado por los 40 años de la saga creada por Akira Toriyama, Toei Animation anunció dos grandes novedades que marcarán el futuro del popular animé.

Tuvieron que pasar ocho años para que los seguidores tengan novedades sobre Dragon Ball Super, la serie continuación de Dragon Ball Z que expandió a la franquicia y cambió las reglas del universo. El animé llegó a su final tras el capítulo 131, el 25 de marzo de 2018, y desde entonces tan solo el manga avanzó. Además, se estrenaron las Dragon Ball Super: Broly y Dragon Ball Super: Super Hero además de la miniserie Daima, pero sin nuevos episodios de Super.

De esta manera, en el marco del evento se anunció que Goku y sus amigos están de regreso con dos nuevos estrenos: "Dragon Ball Super: The Galactic Patrol" y “Dragon Ball Super: Beerus”. Mientras la primera es la adaptación de los arcos del manga que todavía no habían sido adaptados al animé y que eran muy esperados por los fanáticos, la segunda es un remake completamente renovado de la primera saga de la serie (con los eventos de "La Batalla de los Dioses").

arco de moro dragon ball Dragon Ball Super: The Galactic Patrol es la adaptación de los arcos del manga que todavía no habían sido adaptados al animé. Qué es Dragon Ball Super: The Galactic Patrol y cuando se estrenará Toei Animation confirmó que esta nueva serie retomará los eventos la historia donde quedó el animé en 2018 y abordará la saga de Moro el Devorador de Planetas, que es un hechicero ancestral capaz de absorber energía vital y ki a escala cósmica. El arco así mostrará a Gokú y Vegeta trabajando junto a la Patrulla Galáctica para intentar vencer a este villano.

Aunque no hay fecha de estreno confirmada, las previsiones más optimistas apuntan a un lanzamiento para 2027.

Qué es Dragon Ball Super: Beerus y cuándo se estrenara Esta nueva edición del arco de Bills, el Dios de la Destrucción del universo 7, se desarrollará a lo largo de 6 episodios y reconstruirá por completo la historia con una animación mejorada y más actual para la época. Dragon ball super beerus El primer poster de Dragon Ball Super: Beerus. De esta manera, la versión contará con nuevos cortes, revisiones de escenas existentes, re-renderizado completo de todo el material, doblaje renovado con banda sonora y efectos adicionales, y una narrativa más fiel al borrador original de Akira Toriyama. Debutará en otoño (septiembre a diciembre) de este mismo año en Japón. La decisión busca redimir los errores del polémico inicio de “Dragon Ball Super”, cuya primera emisión entre el 2015 y el 2018 fue criticada de manera recurrente por su inconsistente calidad de animación. Así, los fanáticos de la popular serie, que desde 1986 sigue la historia del saiyajin Son Goku, están de celebración y ansiosos por el estreno de estas dos nuevos lanzamientos.