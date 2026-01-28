Netflix presentó el primer avance de la serie "Berlín y la dama del armiño" + Seguir en









La nueva entrega de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato que continúa el universo de "La casa de papel" y "Berlín".

Pedro Alonso retoma su papel de Berlín en la nueva serie.

“Sevilla, el paisaje perfecto para inspirar nuestro nuevo robo”. Netflix presentó el primer avance y nuevas imágenes de Berlín y la dama del armiño.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La nueva entrega de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato que continúa el universo de La casa de papel y Berlín, y cuya trama estará centrada en un golpe maestro en Sevilla, se estrena el próximo 15 de mayo.

Pedro Alonso (Berlín, La casa de papel), Michelle Jenner (Berlín, Isabel), Tristán Ulloa (Berlín, El caso Asunta), Begoña Vargas, (Berlín, Bienvenidos a Edén), Julio Peña Fernández (Berlín, El cautivo) y Joel Sánchez (Berlín, La favorita 1922) retoman sus papeles en esta nueva entrega, a la que se suman Inma Cuesta (El desorden que dejas) en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el Duque y la Duquesa de Málaga.

De qué trata Berlín y la dama del armiño Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.

Berlín y la dama del armiño _ Avance oficial _ Netflix Los ocho episodios de la serie, creada por Álex Pina (La casa de papel, Sky Rojo) y Esther Martínez Lobato (La casa de papel, Sky Rojo) están escritos por ellos mismos junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve y estarán dirigidos por Albert Pintó (Berlín, Nowhere, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero).

Temas Netflix

Series