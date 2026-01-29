Se agrava la emergencia en el sur de EEUU por el frío extremo, hielo y cortes masivos de luz + Seguir en









La ola de frío afecta a varios estados del sur, con miles de hogares sin luz, rutas intransitables y al menos 70 muertos por las condiciones extremas.

La ola de frío dejó temperaturas bajo cero en regiones poco preparadas para enfrentar condiciones invernales extremas.

La situación en el sur de Estados Unidos se agrava con el correr de las horas tras varios días consecutivos de frío extremo, hielo y cortes generalizados de electricidad que mantienen a cientos de miles de personas sin servicios básicos. Autoridades locales advierten que la crisis afecta con mayor dureza a adultos mayores y pacientes con problemas de salud.

En Mississippi, los operadores de emergencias reciben llamados constantes de personas atrapadas en sus casas que necesitan medicamentos u oxígeno. En Tennessee, las fuerzas de seguridad recorren barrios enteros para verificar el estado de vecinos de quienes no se tienen noticias desde hace días. En algunas zonas rurales, incluso se utilizan camiones diseñados para combatir incendios forestales para trasladar pacientes hacia hospitales, ante la imposibilidad de circular por rutas congeladas.

chicago tormenta nieve eeuu Vecinos permanecen aislados en sus hogares mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación de daños. Las autoridades advierten que podrían pasar varios días hasta que el suministro eléctrico sea restablecido por completo. Las temperaturas seguirán descendiendo y el viernes se esperan registros bajo cero en regiones que no están preparadas ni cuentan con infraestructura adecuada para soportar condiciones tan extremas.

Miles de personas sin electricidad y un balance trágico Hasta el miércoles por la noche, unos 298.000 hogares y comercios continuaban sin suministro eléctrico, principalmente en Tennessee y Mississippi. En Nashville, más de 96.000 cortes seguían activos debido a árboles caídos y cables dañados. El vicepresidente de Nashville Electric Service, Brent Baker, advirtió que los trabajos de reparación demandarán al menos hasta el fin de semana.

eeuu cancelaciones de vuelos REUTERS El saldo humano ya es grave: al menos 70 personas murieron en los estados afectados por la ola de frío. Los meteorólogos alertan que las temperaturas bajo cero persistirán hasta febrero y que una nueva masa de aire ártico podría provocar nevadas intensas en las Carolinas y Virginia.

Operativos y pronóstico preocupante Mississippi desplegó 135 quitanieves y efectivos de la Guardia Nacional con grúas para despejar las interestatales 55 y 22, bloqueadas por vehículos abandonados. Aunque no se reportaron heridos en esos incidentes, las autoridades coinciden en que la emergencia climática aún está lejos de resolverse.