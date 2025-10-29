SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

29 de octubre 2025 - 19:47

Anunciaron los nominados a los ACE que premian lo mejor de la nutrida temporada teatral 2025

ámbito.com | Carolina Liponetzky
Por Carolina Liponetzky

Las más nominadas fueron "La revista del Cervantes", "Una navidad de mierda", "Rocky" y "Despertar de primavera". En el circuito independiente la más nominada fue "Incidente en Vichy", que debutó el 5 de junio en Espacio Callejón y no dejó de agotar funciones.

Incidente en Vichy, la más nominada del teatro independiente. Patricio Coutoune, Mateo Charino y Mario Petrosini, nominados por actuación.&nbsp;

Se conocieron hoy los nominados a los premios ACE que distinguen lo mejor del menú teatral local a criterio de la Asociación de Críticos del Espectáculo y que combinan el amplio espectro de los tres circuitos: el comercial, el independiente y el oficial.

Con entrega de diplomas en noviembre y premios en marzo, del circuito oficial lideró "La Revista del Cervantes", que ofrece una revisión a los años de oro del género de revista. También surgido del circuito oficial pero que siguió en otras salas con gran éxito se destaca "Cuando Frank conoció a Carlitos", que ya recibió premios variados, por caso los Hugo, pero por haber ofrecido nuevas temporadas tuvo cabida en los ACE. Del área de teatro comercial arrasó "La sirenita", inspirada en el famoso film animado de Disney que agotó localidades en vacaciones de invierno y en materia de musicales se destacó "Despertar de primavera" dirigida por Fernando Dente. Otros insoslayables con éxito de púbico y rubros para incluir en las ternas son "Rocky", con Nicolás Vázquez, que encabeza los más vistos del teatro o "Una navidad de mierda" con la impar Verónica Ginás. También en comedia las actuaciones de "Piel de lava" y la obra "Parlamento", así como en unipersonal las inolvidables actuaciones de Julieta Zylberberg en la excelente "Prima facie" o Agustín "Rada" Aristarán en "Chanta", entre otros.

unnamed (1).jpg
Julieta Zylberberg nominada por

En el circuito independiente la más nominada en 8 ternas fue "Incidente en Vichy", que debutó el 5 de junio en Espacio Callejón y no dejó de agotar funciones gracias a un texto potente y vigente como el de Arthur Miller, traducido, adaptado y dirigido con maestría por Pablo Gorlero (nominado en dirección y como mejor obra del off) y que trae temas tan dolorosos que siguen presentes en nuestra sociedad como el antisemitismo, la indiferencia ante el horror de otros, con nada menos que 15 actores en escena, algo inédito para el actual teatro alternativo. De los actores están nominados Patricio Coutoune, Mateo Charino y Mario Petrosini, en tanto Ricardo Sica está ternado en el rubro iluminación, Grabriella Gardelics en escenografía junto a Gastón Zambón y música original Fernando Nazar.

Esta es una lista de todos los nominados, de paso una guía para ver el mejor teatro dado que varias siguen en cartel.

AUTORA/AUTOR

Natalia Villamil (Clandestina)

Emiliano Dionisi (La Diabla o cómo destruir el mundo)

Alfredo Allende, Sebastián Borensztein, Juan Francisco Dasso, Marcela Guerty y Juanse Rausch (La revista del Cervantes)

Oscar Barney Finn/ Marcelo Zapata (El salón dorado)

Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González (Cuando Frank conoció a Carlitos)

Manuel Iñurrieta (El invierno del oso)

cervantes.png
Marcelo Zapata y Oscar Barney Finn nominados en autoría por

DRAMA Y/O COMEDIA DRAMÁTICA

Empieza con D, siete letras

Rocky

El salón dorado

El debate

El secreto

Druk

Al fin y al cabo es mi vida

ACTRIZ PROTAGÓNICA EN DRAMA Y O/COMEDIA DRAMÁTICA

Silvia Kutika (Al fin y al cabo es mi vida)

Fernanda Metilli (Empieza con D, siete letras)

Gabriela Toscano (Relatividad)

Cecilia Roth (La madre)

Mercedes Fraile (El salón dorado)

Ana María Picchio (El secreto)

ACTOR PROTAGÓNICO EN DRAMA Y O/COMEDIA DRAMÁTICA

Joaquín Furriel (Ricardo III)

Julio Chávez (La ballena)

Luis Machín (Relatividad)

Carlos Portaluppi (Druk)

Nicolás Vázquez (Rocky)

Fabián Vena (El debate)

Gerardo Romano (El secreto)

DIRECCIÓN DE DRAMA Y /O COMEDIA DRAMÁTICA

Carlos Rivas (Relatividad)

Javier Daulte (Druk)

Manuel González Gil (El debate y El secreto)

Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky)

Juan José Campanella (Empieza con D, siete letras)

DRUK 523.jpg
Javier Daulte nominado como mejor director por

Javier Daulte nominado como mejor director por "Druk" .

COMEDIA

Mi amiga y yo

Mi querido presidente

Una navidad de mierda

Cuestión de género

Parlamento

El jefe del jefe

ACTRIZ EN COMEDIA

Josefina Scaglione (Mi amiga y yo)

Verónica Llinás (una navidad de mierda)

Betiana Blum (Mamá)

Lucía Aduriz Bravo (Quiero decir Te amo)

Piel de lava (Parlamento)

Victoria Almeida (La función que sale mal)

ACTOR EN COMEDIA

Sebastián Presta (Mi amiga y yo)

Jorge Marrale (Cuestión de género)

Miguel Ángel Solá (Mi querido presidente)

Maxi De La Cruz (Mi querido presidente)

Alejo García Pintos (Una navidad de mierda)

Dan Breitman (La función que sale mal)

DIRECTOR DE COMEDIA

Javier Daulte (El jefe del Jefe)

Peto Menahem y Verónica Llinás (Una navidad de mierda)

Max Otranto (Mi querido presidente)

Nelson Valente (Cuestión de género)

Diego Reinhold (Mi amiga y yo)

ACTRIZ O ACTOR DE REPARTO EN DRAMA Y/O COMEDIA

Laura Oliva (La ballena)

Claudia Cantero (James Brown no usaba ruleros)

Marcos Montes (James Brown no usaba ruleros)

Gastón Cocchiarale (Empieza con D, siete letras)

Anita Gutierrez (Una navidad de mierda)

Rodrigo Noya (El secreto)

David Masajnik (Rocky)

ACTUACIÓN MASCULINA EN OBRA PARA UN SOLO PERSONAJE

Dennis Smith (Mi vida anterior)

Martín Rechimuzzi (Alejandra)

Agustín “Rada” Aristarán (Chanta)

Mariano Saborido (Viento blanco)

Joaquin Berthold (Vincent, el loco rojo)

Manuel Santos Iñurrieta (El invierno del oso)

ACTUACIÓN FEMENINA EN OBRA PARA UN SOLO PERSONAJE

Monina Bonelli (La Diabla o cómo destruir el mundo)

Belén Blanco (Clandestina)

María Merlino (La viva voz)

Julieta Zylberberg (Prima Facie)

Ana Padilla (Solcito de otoño)

Ingrid Pelicori (Yo, Fedra)

MUSICAL

Pretty Woman

La sirenita

Despertar de primavera

Alice by Heart

Cuando Frank conoció a Carlitos

ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSICAL

Vanesa Butera (Coraza. Cáscara. Casa)

Jéssica Abouchain (La revista del Cervantes)

Alejandra Radano (La revista del Cervantes)

Iride Mockert (La revista del Cervantes)

Florencia Peña (Pretty Woman)

Ana María Cores (Las mujeres de Lorca)

ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSICAL

Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)

Octavio Murillo (Despertar de primavera)

José María Listorti (La sirenita)

Oscar Lajad (Cuando Frank conoció a Carlitos)

Alan Madanes (Cuando Frank conoció a Carlitos y Sandro, el gran show)

Nacho Pérez Cortez (Sandro, el gran show)

DIRECCIÓN GENERAL DE MUSICAL/MUSIC HALL/CAFÉ CONCERT

Pablo Maritano (La revista del Cervantes)

Fernando Dente (Despertar de primavera)

Ariel Del Mastro (La sirenita)

Ricky Pashkus (Pretty Woman)

Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)

Natalia del Castillo (Cuando Frank conoció a Carlitos)

DIRECCIÓN MUSICAL

Gaspar Scabuzzo (Pretty Woman)

José Luis Pagán (Sandro, el gran show)

Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera)

Fernando Albinarrate (La revista del Cervantes)

Javier López Del Carril (Coraza. Cáscara. Casa)

Nico Posse (Cuando Frank conoció a Carlitos)

MUSIC HALL/CAFÉ CONCERT

La revista del Cervantes

Sandro, el gran show

Las mujeres de Lorca

Coraza. Cáscara. Casa

Victor, vení a buscar los discos

ESPECTÁCULO DE HUMOR

Feliz día (Sutottos)

Cha cha cha (Alfredo Casero/Fabio Alberti)

¡Chau Macoco! (Los Macocos)

Un poyo rojo

OBRAS EN TEATRO ALTERNATIVO

Incidente en Vichy

Subacuática

El arte de esgrimir

El invierno del oso

Cuestiones con mi padre

Allá por el veintitangos

ACTUACION FEMENINA EN TEATRO ALTERNATIVO

Magela Zanotta (La curva del tiempo)

Mariel Rueda (El puente)

Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir)

Juana Viale (Subacuática)

Marita Ballesteros (Lo que se pierde se tiene para siempre)

Ana María Cores (La monja judía)

ACTUACIÓN MASCULINA EN TEATRO ALTERNATIVO

Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir)

Patricio Coutoune (Incidente en Vichy)

Mario Petrosini (Incidente en Vichy)

Federico Buso (La curva del tiempo)

Joaquín Berthold (Subacuática)

Alfredo Castellani (Una de película)

DSC_8409 (1).jpg
Magela Zaontta y Federico Buso nominados por

DIRECCIÓN EN TEATRO ALTERNATIVO

Pablo Gorlero (Incidente en Vichy)

Emiliano Samar (El arte de esgrimir)

Fernanda Ribeiz y Luciano Cáceres (Subacuática)

Victoria Almeida (La fragilidad de las casas)

Anahi Berneri (Lo que se pierde se tiene para siempre)

Santiago Doria (Allá en el veintitangos)

COREOGRAFÍA

Verónica Pecollo (Sandro, el gran show y Cuando Frank conoció a Carlitos)

Vanesa García Millán (Despertar de primavera)

Analía González (La sirenita)

Andrea Servera (La revista del Cervantes)

Eva Iglesias (Las mujeres de Lorca)

INFANTIL

El barbero de Sevilla

La ratoncita Pérez

El fado de Ulises

Amadeo

Cuentopos

MÚSICA ORIGINAL

Fernando Nazar (Incidente en Vichy)

Martín Bianchedi (El debate)

Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa).

Martín Rodriguez (La Diabla o cómo destruir el mundo)

Emilio Kauderer (Empieza con D, siete letras)

Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)

ESCENOGRAFÍA

Andrea Mercado (La Revista del Cervantes)

Gonzalo Córdoba Estévez (Despertar de primavera y Cuando Frank conoció a Carlitos)

Jorge Ferrari (La sirenita)

Gabriela Gerdelics y Gastón Zambón (Incidente en Vichy)

Tato Fernández (Rocky)

ILUMINACIÓN

Ricardo Sica (Incidente en Vichy)

Lucas Gabriel Gringas (Despertar de primavera)

Anteo del Mastro/Sebastian Viola (La sirenita)

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)

Leo Muñoz y Julio Panno (Sandro, el gran show)

Ariel Gato Ponce (Cuando Frank conoció a Carlitos)

SONIDO

Ariel Gato/Camilo Zetner (La revista del Cervantes)

Gaston Brisky (Despertar de primavera)

Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos)

VESTUARIO

La Polilla (Despertar de primavera)

Romina Lanzillotta/Catalina Rodriguez Loredo (La Sirenita)

Caro Fernández y Mechi Saladino (Rocky)

María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)

Jorge Lopez/Analía Morales (Cuando Frank conoció a Carlitos)

REVELACIÓN FEMENINA Y MASCULINA

Albana Fuentes (La sirenita)

Evelyn Botto (La sirenita)

Valentín Zaninelli (La sirenita)

Jerónimo Giocondo Bosia (La revista del Cervantes)

Malena Rossi (Sandro, el gran show)

Antonella Misenti (Cuando Frank conoció a Carlitos)

PRODUCCIÓN

CTBA (Ricardo III)

TNC (La revista del Cervantes)

MP, Ozono y Los Rottemberg (La sirenita)

Club Media, VE8 y Aleph Media (Despertar de primavera)

Torneos y Competencias, Sandro Producciones, 3C Films y JLP Music (Sandro, el gran show)

Pardo Producciones (Pretty Woman)

RGB Entertainment y Preludio (Rocky)

Corporación América, The Walt Disney Company Argentina, CTBA, Curioso Entertainment, Héctor Cavallero, Gustavo González y Raúl López Rossi (Cuando Frank conoció a Carlitos)

