El Centro de Experimentación del Teatro Colón presenta "Sobrecarga" de Melisa Zulberti

El jueves 23 de octubre a las 20:30hs, la artista interdisciplinaria Melisa Zulberti estrenará una obra encargada por el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) titulada Sobrecarga, la cual fue pensada e ideada especialmente para este espacio.
Tras el estreno de su pieza multidisciplinar e inmersiva Posguerra en la Bienal de Danza de Venecia en 2024, Zulberti estrenará en Buenos Aires Sobrecarga.
La pieza que fusiona artes escénicas, audiovisuales y música, podrá verse en el CETC (Cerrito 628) hasta el 2 de noviembre.
De qué trata Sobrecarga
Melisa Zulberti presenta esta experiencia escénica que comparte, a la manera de una larga introducción, un film original que luego se expande al escenario.
En Sobrecarga cine y música se entrelazan en un mismo pulso narrativo explorando el cuerpo como un territorio en disputa, como materia visible, disponible y exigida.
En un orden que vigila y devora, el cuerpo se vuelve escenario y también escape. La obra explora un paisaje de control donde la fisura abre posibilidades de resistencia.
“Vivimos en un tiempo de Sobrecarga. La sentimos todos los días: en la cantidad de mensajes que nos llegan, en la velocidad con la que cambia lo que ayer parecía estable y en la exigencia de estar siempre disponibles. La obra intenta poner en escena un estado de época: la tensión de un cuerpo que resiste mientras el sistema insiste. Un cuerpo que se expone, que se exige, pero que también busca fisuras para escapar, para reinventarse y para seguir”, asegura Melisa Zulberti en un comunicado.
Programa
Sobrecarga
Obra escénica
Concepción y dirección
- Melisa Zulberti
Performers
- Nora Koppel
- Hernán González
- Romina Alaniz
- Marcelo Martínez
- Alejandro Aguilar
- Participación especial
- Damián Pleitto Castillo
Composición y música en vivo
- Julián Tenembaum
Diseño de luces
- Pedro Pampín
Diseño de vestuario
- Sofía Romero
Escenografía
- Martina Nosetto
Producción
- Azul Faini
Comunicación de la compañía
- Marisol Cambre
- Carlos Martínez
- Felicitas Sánchez Robledo
Obra audiovisual
Guión y dirección
- Melisa Zulberti
Productor
- Germán Sánchez
Director de fotografía
- Joaquín Silvatici
Directora de arte
- Martina Nosetto
Música original
- Julián Tenembaum
Estilista
- Ariel Gurruchaga
Actores
- Emilia Claudeville
- Bianca Di Pasquale
- Oliver Carl
- Cecilia Colombo
- Valentino Alonso
- Magalí Iglesias
- Valeria Roldán
- Eduardo Ibarra
- Damián Pleitto Castillo
Jefa de producción
- Victoria Kujar
Asistente de producción
- Lean Wittemberg
- María Azul Faini
Coach pelea
- Merlina Crawley Ruibal
Iluminación
- Leo Murúa
Foto fija
- Delfina Pignatiello
Diseño gráfico
- Carlos Martínez
- Felicitas Sánchez Robledo
Montaje
- Mauricio Escobar
Color
- ALC Grading
- Alejandra Lescano
- Lautaro Fabricius
- Carla Alemañy
Edición de sonido
- Germán Campos
¿Cuándo?
Jueves 23, viernes 24, sábado 25, martes 28, miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de octubre a las 20:30 horas, el sábado 1 de noviembre a las 20:30 y el domingo 2 de noviembre a las 18:00 h
¿Dónde?
Teatro Colón | Cerrito 628 | San Nicolás
Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas, o a través de la web del Teatro.
