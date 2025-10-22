SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

22 de octubre 2025 - 11:00

El Centro de Experimentación del Teatro Colón presenta "Sobrecarga" de Melisa Zulberti

Tras el estreno de su pieza multidisciplinar e inmersiva Posguerra en la Bienal de Danza de Venecia en 2024, Zulberti estrenará en Buenos Aires Sobrecarga.

Llega al Centro de Experimentación del Teatro Colón, Sobrecarga.&nbsp;

Llega al Centro de Experimentación del Teatro Colón, "Sobrecarga". 

El jueves 23 de octubre a las 20:30hs, la artista interdisciplinaria Melisa Zulberti estrenará una obra encargada por el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) titulada Sobrecarga, la cual fue pensada e ideada especialmente para este espacio.

La pieza que fusiona artes escénicas, audiovisuales y música, podrá verse en el CETC (Cerrito 628) hasta el 2 de noviembre.

De qué trata Sobrecarga

Melisa Zulberti presenta esta experiencia escénica que comparte, a la manera de una larga introducción, un film original que luego se expande al escenario.

En Sobrecarga cine y música se entrelazan en un mismo pulso narrativo explorando el cuerpo como un territorio en disputa, como materia visible, disponible y exigida.

En un orden que vigila y devora, el cuerpo se vuelve escenario y también escape. La obra explora un paisaje de control donde la fisura abre posibilidades de resistencia.

“Vivimos en un tiempo de Sobrecarga. La sentimos todos los días: en la cantidad de mensajes que nos llegan, en la velocidad con la que cambia lo que ayer parecía estable y en la exigencia de estar siempre disponibles. La obra intenta poner en escena un estado de época: la tensión de un cuerpo que resiste mientras el sistema insiste. Un cuerpo que se expone, que se exige, pero que también busca fisuras para escapar, para reinventarse y para seguir”, asegura Melisa Zulberti en un comunicado.

Programa

Sobrecarga

Obra escénica

Concepción y dirección

  • Melisa Zulberti

Performers

  • Nora Koppel
  • Hernán González
  • Romina Alaniz
  • Marcelo Martínez
  • Alejandro Aguilar
  • Participación especial
  • Damián Pleitto Castillo

Composición y música en vivo

  • Julián Tenembaum

Diseño de luces

  • Pedro Pampín

Diseño de vestuario

  • Sofía Romero

Escenografía

  • Martina Nosetto

Producción

  • Azul Faini

Comunicación de la compañía

  • Marisol Cambre
  • Carlos Martínez
  • Felicitas Sánchez Robledo

Obra audiovisual

Guión y dirección

  • Melisa Zulberti

Productor

  • Germán Sánchez

Director de fotografía

  • Joaquín Silvatici

Directora de arte

  • Martina Nosetto

Música original

  • Julián Tenembaum

Estilista

  • Ariel Gurruchaga

Actores

  • Emilia Claudeville
  • Bianca Di Pasquale
  • Oliver Carl
  • Cecilia Colombo
  • Valentino Alonso
  • Magalí Iglesias
  • Valeria Roldán
  • Eduardo Ibarra
  • Damián Pleitto Castillo

Jefa de producción

  • Victoria Kujar

Asistente de producción

  • Lean Wittemberg
  • María Azul Faini

Coach pelea

  • Merlina Crawley Ruibal

Iluminación

  • Leo Murúa

Foto fija

  • Delfina Pignatiello

Diseño gráfico

  • Carlos Martínez
  • Felicitas Sánchez Robledo

Montaje

  • Mauricio Escobar

Color

  • ALC Grading
  • Alejandra Lescano
  • Lautaro Fabricius
  • Carla Alemañy

Edición de sonido

  • Germán Campos

¿Cuándo?

Jueves 23, viernes 24, sábado 25, martes 28, miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de octubre a las 20:30 horas, el sábado 1 de noviembre a las 20:30 y el domingo 2 de noviembre a las 18:00 h

¿Dónde?

Teatro Colón | Cerrito 628 | San Nicolás

Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas, o a través de la web del Teatro.

