El Centro de Experimentación del Teatro Colón presenta "Sobrecarga" de Melisa Zulberti

Tras el estreno de su pieza multidisciplinar e inmersiva Posguerra en la Bienal de Danza de Venecia en 2024, Zulberti estrenará en Buenos Aires Sobrecarga.

El jueves 23 de octubre a las 20:30hs, la artista interdisciplinaria Melisa Zulberti estrenará una obra encargada por el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) titulada Sobrecarga , la cual fue pensada e ideada especialmente para este espacio.

La pieza que fusiona artes escénicas, audiovisuales y música, podrá verse en el CETC (Cerrito 628) hasta el 2 de noviembre.

Melisa Zulberti presenta esta experiencia escénica que comparte, a la manera de una larga introducción, un film original que luego se expande al escenario.

En Sobrecarga cine y música se entrelazan en un mismo pulso narrativo explorando el cuerpo como un territorio en disputa, como materia visible, disponible y exigida.

En un orden que vigila y devora, el cuerpo se vuelve escenario y también escape. La obra explora un paisaje de control donde la fisura abre posibilidades de resistencia.

Embed - Melisa Zulberti on Instagram: "SOBRECARGA- obra comisariada por el Centro de Experimentación del Teatro Colón @cetc.coloncontemporaneo 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de octubre – 20:30 h 1 de noviembre – 20:30 h 2 de noviembre – 18:00 h Las entradas ya están disponibles en el link de nuestra biografía. OBRA AUDIOVISUAL Guion y dirección: Melisa Zulberti Productor: @germanchez Dirección de fotografía: @joaquin_silvatici Dirección de arte: @s.marti___ Música original: @juliantenembaum Estilismo: @ariel_gurruchaga Foto fija: @delfipignatiello Elenco: @milaclaudeville @biandipasquale @olivercarll @cecilia.colombo1010 @valentinoalonso_ @magui.estefi @valeroldan_teatro @danielibarrasoy @pleittorap" View this post on Instagram A post shared by Melisa Zulberti (@zulbertimelisa)

“Vivimos en un tiempo de Sobrecarga. La sentimos todos los días: en la cantidad de mensajes que nos llegan, en la velocidad con la que cambia lo que ayer parecía estable y en la exigencia de estar siempre disponibles. La obra intenta poner en escena un estado de época: la tensión de un cuerpo que resiste mientras el sistema insiste. Un cuerpo que se expone, que se exige, pero que también busca fisuras para escapar, para reinventarse y para seguir”, asegura Melisa Zulberti en un comunicado.

Programa

Sobrecarga

Obra escénica

Concepción y dirección

Melisa Zulberti

Performers

Nora Koppel

Hernán González

Romina Alaniz

Marcelo Martínez

Alejandro Aguilar

Participación especial

Damián Pleitto Castillo

Composición y música en vivo

Julián Tenembaum

Diseño de luces

Pedro Pampín

Diseño de vestuario

Sofía Romero

Escenografía

Martina Nosetto

Producción

Azul Faini

Comunicación de la compañía

Marisol Cambre

Carlos Martínez

Felicitas Sánchez Robledo

Obra audiovisual

Guión y dirección

Melisa Zulberti

Productor

Germán Sánchez

Director de fotografía

Joaquín Silvatici

Directora de arte

Martina Nosetto

Música original

Julián Tenembaum

Estilista

Ariel Gurruchaga

Actores

Emilia Claudeville

Bianca Di Pasquale

Oliver Carl

Cecilia Colombo

Valentino Alonso

Magalí Iglesias

Valeria Roldán

Eduardo Ibarra

Damián Pleitto Castillo

Jefa de producción

Victoria Kujar

Asistente de producción

Lean Wittemberg

María Azul Faini

Coach pelea

Merlina Crawley Ruibal

Iluminación

Leo Murúa

Foto fija

Delfina Pignatiello

Diseño gráfico

Carlos Martínez

Felicitas Sánchez Robledo

Montaje

Mauricio Escobar

Color

ALC Grading

Alejandra Lescano

Lautaro Fabricius

Carla Alemañy

Edición de sonido

Germán Campos

¿Cuándo?

Jueves 23, viernes 24, sábado 25, martes 28, miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de octubre a las 20:30 horas, el sábado 1 de noviembre a las 20:30 y el domingo 2 de noviembre a las 18:00 h

¿Dónde?

Teatro Colón | Cerrito 628 | San Nicolás

Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas, o a través de la web del Teatro.