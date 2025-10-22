Improcrash cumple dos décadas con una función especial en el ND Ateneo







Desde su formación en 2005 y sus inicios en el circuito independiente, Improcrash se consolidó como referente del teatro de improvisación. Su estilo propio se caracteriza por combinar humor, riesgo y creatividad.

La esencia de los espectáculos de Improcrash radica en su naturaleza interactiva. Sus historias se nutren de las ideas, conceptos y sugerencias del público.

“Impocrash” uno de los grupos pioneros de la improvisación teatral en Argentina, celebrará sus veinte años de carrera con una función especial el viernes 21 de noviembre a las 21.30 en el Teatro ND Ateneo (Paraguay 918, CABA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de una celebración que contará con la participación de invitados especiales que se sumarán al festejo. Los asistentes podrán ser parte de lo imprevisible e inmediato, reviviendo grandes momentos de la historia del grupo.

Desde su formación en 2005 y sus inicios en el circuito independiente, Improcrash ha recorrido un camino singular, consolidándose como referente del teatro de improvisación. Su estilo propio se caracteriza por combinar humor, riesgo y creatividad en cada función.

El grupo, integrado por Luciano Barreda, Rodrigo Bello y Paula Farías, fue campeón e invicto en el Mundial Impro Chile 2010 entre 7 países y ganaron un premio especial. En tanto, pasaron una navidad con Jorge Valdano en Madrid en Puerta de Hierro, supuesta casa de Perón. Actuaron en un auditorio frente a 700 monjas, y dijeron el mejor y el más desubicado chiste del mundo. Se quedaron varados en su primer viaje a España porque se fundió la aerolínea en la que volaban, en el show cuentan cómo lo resolvieron. Les prestaron un auto 0km para ir a Cádiz y cuando llegaron lo rompieron y tuvieron que volver los 600 kilómetros con el auto roto.

La esencia de los espectáculos de Improcrash radica en su naturaleza interactiva. Sus historias se nutren de las ideas, conceptos y sugerencias del público, lo que genera una empatía inmediata con el espectador y la promesa de sorprender al público con lo inesperado.

Además de su éxito teatral, el grupo también ha aplicado la técnica de la improvisación en el ámbito corporativo, realizando centenares de shows y capacitaciones para empresas, con el fin de potenciar las capacidades creativas y productivas.

Temas Teatro