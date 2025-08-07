Arctic Monkeys lanza su propio sello discográfico y enciende los rumores de un nuevo disco







Sería el octavo disco de la banda tras el lanzamiento de The Car en 2022, que recibió elogios por su estilo orquestal y épico.

La banda formada en 2002 podría lanzar nueva música pronto.

La banda británica Arctic Monkeys esta generando ilusión de nueva música entre sus fans tras lanzar su propio sello discográfico, Bang Bang Recordings, y actualizar su página web oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informaciones publicadas por el portal NME, los cuatro miembros de la banda —Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley— figuran como socios en la creación de esta nueva compañía, registrada legalmente en el Reino Unido.

Este movimiento, sumado a la incorporación de una sección de boletín en su sitio web, ha disparado las expectativas sobre un posible octavo álbum en 2026, tras el lanzamiento de The Car en 2022, que recibió elogios por su estilo orquestal y épico.

Aunque no hay confirmación oficial, las redes sociales están en ebullición con comentarios de fans que anticipan un regreso inminente, algunos incluso especulando sobre una gira mundial en el verano de 2026.

Far Out Magazine señala que Alex Turner había prometido no repetir los largos intervalos entre discos, como los cuatro años entre Tranquility Base Hotel & Casino y The Car, y mencionó haber aprendido “nuevos trucos” en el estudio que podrían agilizar el proceso. Sin embargo, la disolución de su compañía de giras sugiere que cualquier actividad en vivo podría retrasarse.

Matt Helders y su disco solista Este año, parece que el baterista Matt Helders ha estado apuntando a un proyecto en solitario , lanzando breves clips de él mismo en el estudio, trabajando en algo de material electrónico ambiental. Se han compartido pocos detalles sobre ese lanzamiento, y los rumores de un álbum en solitario de él han existido desde 2018, cuando dijo en una entrevista que estaba trabajando en un nuevo LP y estaba decidido a hacer "mucho" material para justificar un álbum completo .

Temas Música