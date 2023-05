Arnold Schwarzenegger le dice "Hasta la vista baby" a Terminator

Terminator.jpg La última película de la saga no convence ni en las críticas ni en los números.

Si bien Schwarzenegger es fanático de las primeras tres películas, tiene menos afecto por las secuelas más recientes: Terminator Genisys y Terminator: Dark Fate.

“Las primeras tres películas fueron geniales”, agregó el actor. “La número cuatro [ Salvación ] Yo no estaba porque era gobernador. Luego, la cinco [Genisys] y seis [Dark Fate] no cerraron el trato en lo que a mí respecta. Lo sabíamos de antemano porque simplemente no estaban bien escritas”.

Terminator Genisys fue ampliamente criticado por los críticos cuando se estrenó en 2015. La película, protagonizada también por Emilia Clarke, tiene una calificación del 26 por ciento en Rotten Tomatoes.

Después de la mala recepción de Genisys, Terminator: Dark Fate de 2019 intentó corregir el rumbo sirviendo como una secuela directa de Terminator 2: Judgment Day . La película, escrita por David Goyer, Justin Rhodes y Billy Ray a partir de una historia del director original James Cameron, vio a Linda Hamilton retomar su papel de Sarah Connor.

Si bien la película fue mejor recibida por los críticos, fracasó en la taquilla y resultó en una pérdida financiera de más de u$s120 millones.

La opinión de James Cameron sobre Terminator: Dark Fate

El año pasado, James Cameron dijo que creía que la película fracasó porque la decisión de traer de vuelta a Schwarzenegger y Hamilton significaba que solo atraía a los espectadores mayores.

“Creo que el problema, y voy a usar este, es que me negué a hacerlo sin Arnold”, dijo Cameron a Deadline. “[El director] Tim [Miller] no quería a Arnold, pero dije: 'Mira, no quiero eso. Arnold y yo hemos sido amigos durante 40 años, podía escucharlo y decía así: 'Jim, no puedo creer que estés haciendo una película de Terminator sin mí'”.

Agregó: “Creo que lo que sucedió es que creo que la película podría haber sobrevivido teniendo a Linda en ella, creo que podría haber sobrevivido teniendo a Arnold en ella, pero cuando pones a Linda y Arnold en ella y luego, ya sabes, ella tiene 60 años. algo, tiene 70 y tantos, de repente no era tu película Terminator, ni siquiera era la película Terminator de tu papá, era la película Terminator de tu abuelo. Y no vimos eso”.