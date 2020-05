Arte 2020: detrás de un vidrio oscuro

Entretanto, la información llegada del Norte no siempre es agradable. Allí, las instituciones culturales que dependen del aporte privado, luchan por sobrevivir. En EE.UU. hay museos que anunciaron su cierre definitivo y hasta el poderoso MoMA neoyorquino recortó el personal y también el presupuesto. No obstante, los grandes museos aumentaron en la web las visitas a sus colecciones, y quienes disfrutan de la conectividad online consideran que genera oportunidades y que, a pesar de sus límites, “favorece la transparencia, la democratización del arte” y, a la larga, el mercado. Otros, no dudan al criticar las “detestables pantallas que congelan el arte, lo desvirtúan, lo pasteurizan”.

Nunca resultó tan oportuno recordar el célebre ensayo de Walter Benjamin, “El arte en los tiempos de su reproductibilidad técnica” (1936). El pensamiento de Benjamin, en un tiempo signado por la invención, resulta crucial para el arte moderno, anuncia que los nuevos medios de reproducción, la fotografía y el cine (las pantallas de diversos formatos ingresan en esta categoría), iban a provocar alteraciones en la percepción. Para Benjamin, la autenticidad de la obra de arte, “el aquí y ahora” del original, no tiene sustituto: lo genuino no tiene réplica. De este modo, la copia de la obra auténtica trae aparejada la pérdida del “aura”, “una trama muy particular de espacio y tiempo: la irrepetible aparición de una lejanía, por cercana que ésta pueda estar”. De acuerdo con estos postulados, al ser reproducida, la obra de arte pierde su valor de culto, su condición sagrada. Benjamin expresa su “nostalgia del aura” y plantea dilemas que, hasta hoy, no encuentran respuesta definitiva. El film “La rosa púrpura de El Cairo”, de Woody Allen, puede verse como una referencia directa a este problema. ¿Se puede creer en la existencia de un arte post-aurático, carente de “aquello de lo cual el ojo no podrá saciarse jamás”? La obra de arte satisface el deseo de contemplar y nutre en forma continua dicho deseo, pero ¿qué ocurre con las impresiones de las pantallas de David Hockney?