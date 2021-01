El MoMA redescubre a Yente, la pionera argentina de la abstracción

El célebre galerista Leo Castelli atribuía el éxito de sus primeras muestras neoyorquinas a la determinación de exhibir el arte europeo moderno junto a las pinturas de los artistas estadounidenses. Ha pasado más de media centuria desde entonces, y este mismo criterio que invita a cotejar relaciones, similitudes o contrastes, se aplica en la exposición “Cercle et carré” que exhibe el Museo de Arte Moderno de Nueva York desde hace unos días y hasta 2024. La muestra se puede visitar online y gira en torno de Piet Mondrian y el maestro uruguayo Joaquín Torres García, fundadores en 1929 en París del grupo y la revista “Cercle et carré”. En esos años, los padres del arte moderno, como Modigliani, vivían mayormente en París. Pero París no les había dedicado un museo. Y en 1929 se fundó el MoMA de Nueva York. Desde entonces, con su poderosa influencia, el MoMA legitima el valor del arte del siglo XX. Es el lugar al que los artistas quieren llegar.