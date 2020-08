La feria de las ferias en busca de una dirección

Cuando asumió Amoedo, nieta de Amalia Fortabat, coleccionista que apoyó la Feria desde la primera hora, un círculo virtuoso parecía cerrarse. Sin embargo, suspendida la edición presencial de 2020 por la pandemia, la Feria se realizó online y los galeristas reclamaron alrededor de 25.000 dólares, cifra promedio que ya habían pagado por los stands de La Rural. La gerencia de arteBA, a cargo de los números, devolvió sólo una parte, y en pesos. Amoedo, acaso para compensar este desorden, compró en la Feria 80 obras, una a cada galerista. Hay quien asegura que la propuesta de cambiar la Feria a un lugar menos oneroso no fue tomada en cuenta. Gustavo Bruzzone, coleccionista emblemático de la década del 90 al igual que Amoedo, publicó y explicó en Instagram la posibilidad de construir una nueva feria. Cualquiera puede corroborar que la estética propuesta por arteBA desafía en ocasiones el gusto conservador. Los calamares malolientes de Carlos Herrera o los altares para la droga de Nicolás Mastracchio no coinciden con la de los “felices” años 90 que celebra el Museo Fortabat.

Hoy, más allá del conflicto por Lynch, surgen cuestionamientos. Se recordó que hace unos años, la Feria de San Pablo superó a arteBA en Latinoamérica al presentar formidables galerías como Gagosian o White Cube. ¿Por qué no llegaron a Buenos Aires? arteBA se negó a interactuar con los poderosos del mundo y generar un cambio de rumbo. Se dijo que el mercado argentino no estaba a la altura de esas galerías. “Si no venden, no vuelven”, aseguraron. Sin embargo, ¿no habrá sido un error de cálculo? Lo fue, sin duda, durante el período en el cual las ventas estuvieron aseguradas con programas burocráticos, estatales y privados. Primero fueron las empresas, Chandon, Zurich, Santander, Banco Ciudad, IRSA, Mercedes Benz y otras que financiaron proyectos y compras; después, el Estado, a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional de la Cancillería, se hizo cargo de las Adquisiciones de Museos Internacionales. Así llegaron la Tate Gallery, el MOMA, el Broad Art de Michigan, el Guggenheim de Nueva York, Los Angeles County, Arte de Lima, el Tamayo de México o el Reina Sofía de Madrid, sólo para comprar. Después de casi 30 años y con artistas de peso, ¿cómo es posible que una sola galería argentina juegue en primera? El Consejo de Administración aceptó las renuncias de Lynch y su vice y se abocará a “la identificación de un nuevo liderazgo para esta etapa”. Amoedo está radicada en Uruguay. Y los galeristas porteños pedirán una reunión con dicho Consejo.