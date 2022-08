David Bowie el artista británico más influyente de los últimos 50 años

El canal de televisión Sky Arts le pidió a un equipo de jueces de música, cine y televisión, artes escénicas, literatura y artes visuales que creara la lista en una celebración del pasado y el presente de los artistas británicos y su influencia en la cultura global.

David Bowie Barnbrook

El panel de jueces de 15 personas, dirigido por la DJ, presentadora y autora Lauren Laverne, incluyó a la fundadora de los premios MOBO, Kanya King, la escritora Bonnie Greer, la crítica de cine Ali Plumb y la crítica de teatro Lyn Gardner.

Otros artistas británicos elegidos entre los 50 más influyentes

El top 10 también incluye al artista y cineasta Steve McQueen (“Small Axe”) en segundo lugar; Russell T. Davies ("Doctor Who", "It's A Sin") en tercer lugar; la diseñadora de moda Vivienne Westwood en cuarto lugar; el dramaturgo Caryl Churchill quinto; el bailarín y coreógrafo Michael Clark sexto; la escritora feminista Angela Carter (“The Bloody Chamber”) séptima; el rapero y activista Stormzy octavo; la novelista Muriel Spark ("The Prime of Miss Jean Brodie") novena; y la actriz, escritora y directora Michaela Coel (“I May Destroy You”) décima.

El top 50 también incluye a Ricky Gervais, Elton John, Steve Coogan, Banksy, Ridley Scott, Sade, Mike Leigh, Christopher Nolan, Boy George, The Spice Girls, Black Audio Film Collective, Debbie Tucker Green y Alfred Hitchcock.

Phil Edgar-Jones, director de Sky Arts, dijo: "Sky Arts no existiría sin el increíble talento británico que alimenta nuestros horarios, así que para celebrar queríamos reconocer la influencia que estos artistas han tenido en nuestra cultura".