La "Experiencia Piazzolla" también se muda al online

Lo más difícil es qué temas elegirá cada uno, incluyendo artistas del nivel de Sandra Mihanovich, Paula Maffia, el Quinteto Astor Piazzolla o el Trio Luminar de música académica. En ese sentido, Pipi asegura que siempre las cosas se complican un poco. “Yo ya fui curador en la edición anterior de ‘Experiencia Piazzolla’, y sé que en un punto todos quieren tocar ‘Libertango’, ‘Adiós Nonino’ o ‘Balada para un loco’, pero en los espectáculos anteriores había muchos conciertos simultáneos y el publico podía ir a uno o dos, pero no a todos, así que la repetición de temas no era algo grave, En esta edición les pedí que se arreglaran entre ellos para no repetir temas, pero que yo les daba libertad para que elijan, ya que eso me parece lo importante, que los artistas tengan libertad absoluta”.

El tema del streaming y cómo lograrlo técnicamente es al mismo tiempo una novedad y un desafío artístico para los músicos de la era de la pandemia, pero Pipi Piazzolla no está preocupado por detalles como la falta de público. “Es lindo interactuar con el publico antes y después de un concierto pero yo, cuando estoy tocando, sólo me concentro en la música y lo demás realmente no me importa mucho. Hace poco hice un streaming con el trío de Hernán Jacinto y no tuve ningún problema, la pasé muy bien. Si uno ve las mejores actuaciones televisivas de Astor Piazzolla estaban hechas en estudios de televisión, porque más que nada les importaba la técnica del sonido y también la iluminación. En este caso estamos trabajando para tener el mejor sonido y las mejores tomas de las cámaras y saldremos muy bien. Lo vamos a grabar apenas unos minutos antes de la hora del streaming simplemente para asegurarnos de que no haya ninguna sorpresa, ya que es un sábado a la noche y es un show gratuito. El que va a estar en vivo presentando los artistas soy yo, y solo ahí voy a saber qué tema toca cada uno”.

Sobre la elección de composiciones de Astor Piazzolla, le preguntamos a su nieto cuáles serian sus tres favoritos si debiera elegir. Pipi no duda un segundo: “Camorra”, “Adiós Nonino”, y “Soledad”, una milonga suave con la que abre justamente el álbum “Camorra”.

¿Todos los Piazzolla son músicos, tal vez por algún mandato familiar? “En general, todo el lado masculino se convierte en músico, mientras que el lado femenino se interesa más por otras cosas como las artes plásticas”, responde. “Pero no es por ningún mandato, es algo que se da naturalmente; en mi familia no hay ningún machirulo”.