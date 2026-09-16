Cuatro artistas de Ed Sheeran abandonan la gira tras la polémica con Macklemore

La desvinculación del rapero estadounidense por sus pronunciamientos sobre Palestina generó una ola de renuncias entre los teloneros del cantante británico.

La gira mundial de Ed Sheeran se convirtió en el escenario de una severa crisis logística y política tras la desvinculación del rapero Macklemore de los shows de apertura del Loop Tour por su apoyo a Palestina. La decisión, adoptada por la firma promotora ante las presiones de los estadios donde se presentaba, provocó una inmediata reacción de solidaridad entre otros músicos, quienes optaron por renunciar de forma masiva.

El artista irlandés Aaron Rowe, las bandas Beoga y Lukas Graham y el reconocido productor y músico Finneas anunciaron su salida del tour en rechazo a la medida. El conflicto expuso divisiones profundas en la industria musical internacional respecto a la libertad de expresión de los intérpretes en medio de crisis internacionales y puso bajo fuego la postura del cantautor británico.

La controversia comenzó tras las presentaciones del 4 y 5 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Macklemore pronunció discursos abiertamente a favor de la causa palestina. "Una de las principales razones por las que quise hacer esta gira es para poder pararme en estadios como este y decir dos palabras que son muy importantes para mí: ¡Palestina Libre!", expresó el rapero sobre el escenario ante miles de espectadores.

Sus palabras generaron un fuerte rechazo de sectores proisraelíes y de entidades como el Consejo Israelí-Estadounidense, que impulsó una recolección de firmas para su expulsión . Pese a que el cantante aclaró en su siguiente fecha que "criticar el apartheid o estar en contra del genocidio no es en absoluto una crítica hacia la comunidad judía", recintos de peso como el Gillette Stadium y el AT&T Stadium amenazaron con suspender los conciertos.

Ante este escenario, la empresa promotora Messina Touring Group comunicó formalmente que "tras conversaciones con las partes interesadas, Macklemore no actuará en las fechas restantes de la gira".

El comunicado de Ed Sheeran

Frente a la catarata de cuestionamientos en redes sociales y el comunicado del rapero contando su expulsión del tour, Ed Sheeran publicó una extensa declaración para desligarse de la salida de su colega y aclarar los términos de los contratos de producción. "La decisión de Macklemore de abandonar la gira fue del promotor, no mía. El contrato de Macklemore para la gira era con el promotor, no conmigo", enfatizó el músico en sus plataformas digitales.

En su descargo, Sheeran ratificó su deseo de evitar consignas ideológicas sobre el escenario y fundamentó su postura neutral frente a la guerra. "Hay una razón por la que no uso mi plataforma profesional para la política: mi público incluye jóvenes, a menudo niños. Respeto la firmeza de Macklemore al defender sus convicciones, pero elijo usar mi fama para crear un espacio seguro, mantener la diplomacia y fomentar el diálogo abierto", argumentó la estrella británica.

Tras sus declaraciones, miles de usuarios en redes sociales tildaron al cantante de "hipócrita" y recordaron su activa postura política en 2022. En aquel momento, el artista inglés manifestó un abierto respaldo a Ucrania tras la invasión rusa: colaboró con la banda Antytila, participó del Concert for Ukraine en Birmingham y prestó su voz para Yours Eternally, la canción de U2 en homenaje a las víctimas civiles del conflicto.

Ed Sheeran junto a la banda Antytila en 2022, cuando tomó una clara postura política tras la invasión rusa. Instagram Antyla

"Free Palestine" el efecto dominó en la gira de Ed Sheeran

El descargo oficial no logró frenar el malestar entre el resto de los convocados y hasta causó el efecto contrario. En cuestión de horas, los teloneros designados para las fechas de Estados Unidos y las etapas latinoamericanas renunciaron públicamente en señal de protesta.

Uno de los mensajes más contundentes lo emitió Finneas, quien iba a encabezar el show de apertura en Sudamérica: "Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos", manifestó el productor al anunciar su baja de los recitales y reiterar su apoyo a Palestina.

El afiche oficial del tour por Sudamérica que anunciaba la participación de Finneas como artista invitado. Instagram Ed Sheeran

En una línea similar se expresaron los integrantes del grupo folk irlandés Beoga, banda que acompañaba a Sheeran durante la gira, argumentando que como pueblo conocen "el colonialismo de primera mano" y no pueden convalidar la censura a un colega. Con las bajas de Lukas Graham y Aaron Rowe, la producción del tour enfrenta un complejo escenario para reorganizar los espectáculos en Norteamérica y redefinir la grilla de conciertos programados en la región.