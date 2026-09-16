Polémica entre Ed Sheeran y Macklemore: los artistas que se pronunciaron a favor de Palestina y las reacciones

Macklemore fue despedido por expresar su apoyo a Palestina en dos conciertos de Sheeran en Nueva Jersey a principios de este mes.

Tras la salida del rapero estadounidense, la gira de Ed Sheeran se quedó sin teloneros.

Finneas se ha unido al cantautor Aaron Rowe , Lukas Graham y la banda irlandesa Beoga en su decisión de abandonar la gira "Loop" de Ed Sheeran , después de que Macklemore , quien también era telonero, fuera despedido por expresar su apoyo a Palestina en dos conciertos en Nueva Jersey a principios de este mes. Con sus salidas, la gira se queda sin teloneros.

Finneas tenía previsto abrir los conciertos de Sheeran en seis fechas sudamericanas (incluido su paso por Argentina) a finales de noviembre y principios de diciembre. En una publicación en redes sociales, anunció su decisión de retirarse después de que Macklemore fuera expulsado de la gira el lunes.

"No hay que silenciar a los artistas cuando alzan la voz en defensa de los oprimidos" , escribió Finneas. "He decidido cancelar mi próxima gira con Ed Sheeran. Me solidarizo con Palestina y su pueblo".

El anuncio se produjo poco después de que Rowe y Beoga declararan que también abandonarían la gira Loop en solidaridad con Macklemore. "Como irlandeses, conocemos muy bien el genocidio, la hambruna forzada y la ocupación violenta" , escribió Rowe en las redes sociales. "No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que los multimillonarios utilicen su posición de poder para silenciar las voces legítimas de quienes denuncian el genocidio israelí y ponen de manifiesto el brutal asesinato de niños. Perdería todo el respeto por mí mismo si siguiera como si nada. Necesito ser fiel a mí mismo y a mis antepasados, que resistieron la colonización y lucharon por la libertad de la que disfruto hoy en Irlanda". Finalizó su mensaje declarando: "Palestina libre" .

Lukas Graham también anunció que se retiraban de la gira, minutos después de que Finneas publicara su comunicado. " Deberíamos poder hablar de la guerra, de los civiles asesinados, de los niños que merecen crecer . Dondequiera que vivan. Sea cual sea la bandera que ondee sobre ellos", escribió en Instagram. "No puedo difundir estas palabras y continuar con esta gira en estas circunstancias. Nos retiramos de las fechas restantes".

Qué artistas se pronunciaron por Palestina en medio de la polémica

La salida de los teloneros no fue la única consecuencia de la controversia. Músicos, bandas, actores y otras figuras públicas expresaron su respaldo a Macklemore y se pronunciaron a favor de Palestina, mientras algunos cuestionaron directamente la postura adoptada por Ed Sheeran.

Roger Waters

El exintegrante de Pink Floyd Roger Waters protagonizó uno de los cuestionamientos más duros contra Sheeran. En un video publicado en sus redes sociales, comenzó preguntando “Ed who?” y luego dirigió un mensaje al cantante británico.

“Hay dos tipos de personas en este mundo. Están las que hacen lo correcto, el rapero Macklemore sería una de ellas. Y están las personas – muchas, por desgracia – pequeños cab..., perdón, casi utilizo una palabrota..., tipos como tú que hacen lo incorrecto. Adiós”, expresó Waters.

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Garbage

La banda de rock Garbage también respaldó públicamente a Macklemore y calificó su salida de la gira como “pura locura”. El grupo sostuvo que las declaraciones del rapero no habían sido violentas ni expresiones de odio y cuestionó su apartamiento.

“Esto es tremendamente injusto. Permítanme recordarles que nada de lo que dijo realmente Macklemore fue violento, odioso ni remotamente radical”, escribieron. Además, agregaron: “Quienes expulsan, silencian y censuran a otros nunca son los buenos, por mucho que se lo repitan”.

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Kneecap y CMAT

Desde Irlanda también llegaron nuevas muestras de apoyo. La banda Kneecap publicó en Instagram “todo el amor y la solidaridad para @macklemore”, mientras que la cantante CMAT compartió imágenes de la bandera palestina junto al mensaje “Free Palestine”.

Las expresiones se sumaron a las decisiones adoptadas por Aaron Rowe y Beoga, que abandonaron la gira de Sheeran y explicaron sus posturas haciendo referencia a la historia irlandesa y su rechazo a la ocupación y la violencia contra civiles.

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Zara Larsson y Paloma Faith

Las cantantes Zara Larsson y Paloma Faith fueron otras de las figuras que se sumaron a las reacciones surgidas tras la salida de Macklemore. Ambas se posicionaron en medio de una controversia que rápidamente dejó de estar limitada a los artistas que participaban de la gira de Sheeran.

De esta manera, el respaldo a Macklemore se extendió a distintas figuras de la industria musical, mientras crecieron los pronunciamientos públicos vinculados con Palestina.

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Hannah Einbinder

La actriz de Hacks Hannah Einbinder apuntó directamente contra Sheeran a través de Instagram y recurrió a la ironía para expresar su rechazo a la posición del músico.

“Ed Sheeran, lo digo como pelirroja. Espero que tengas una quemadura de sol realmente muy fuerte, de esas en la espalda de todo el cuerpo que hacen que te duela tumbarte, caminar o sentarte”, escribió.

Rachel Accurso

La educadora infantil y creadora de contenido Rachel Accurso cuestionó que Sheeran haya participado anteriormente en campañas y recaudaciones de fondos en apoyo a Ucrania mientras ahora evita tomar una posición pública sobre Palestina.

Accurso sostuvo que esa diferencia representa una postura política y cuestionó particularmente la salida de Macklemore después de que el rapero expresara públicamente su respaldo a los palestinos.

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Cómo fue la salida de Macklemore de la gira de Ed Sheeran

Macklemore fue despedido sumariamente de la gira de Sheeran tras sus enérgicos comentarios a favor de la "libertad para Palestina" en el MetLife Stadium de Nueva Jersey los días 4 y 5 de septiembre. El lunes, Macklemore emitió un comunicado en el que acusaba al multimillonario Robert Kraft de orquestar su salida, movilizando a otros propietarios de estadios para que lo vetaran por expresar sus opiniones.

Sheeran emitió su propio comunicado ayer y explicó que la marcha de Macklemore no fue decisión suya y que intentó intervenir.